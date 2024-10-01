İçişleri Bakanlığı İslamcılığa karşı çalışma grubu kurdu

Almanya İçişleri Bakanlığı, gençlerin İslamcı ideolojilerle radikalleşmesinin önüne geçmek için yeni bir çalışma grubu oluşturdu. Bakanlığın internet sayfasından duyurduğu, "İslamcılığı Önleme Görev Gücü" adlı grubun çalışmalarını öncelikle gençlerin online platformlardaki radikalleşme süreçlerine yoğunlaştıracağı açıklandı.

Söz konusu görev gücünde, güvenlik makamları, aşırılığa karşı mücadele eden sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından dokuz uzman yer alacak. söz konusu uzmanlar şu isimlerden oluşuyor: Leibniz Barış ve Çatışma Araştırmaları Enstitüsü'nden Julian Junk, Münster Üniversitesi İslami İlahiyat Merkezi Müdürü Mouhanad Khorchide, Osnabrück Üniversitesi İslami İlahiyat Enstitüsü Öğretim Görevlisi Michael Kiefer, Grüner Vogel Derneği'nden araştırmacı Claudia Dantschke, Şiddet Önleme Ağı'ndan Thomas Mücke, Federal İnanç Temelli Aşırılıkçılığı Araştırma Grubu'ndan Jamuna Oehlmann, Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi'nden Lisa Borchardt, Bavyera Eyaleti Kriminal Dairesi'nden Dominik Irani, Federal Göç ve Sığınmacılar Dairesi'nden radikalleşme uzmanı Florian Endres.

Gelecek iki yıl boyunca çalışacak olan grup, altı ayda bir İçişleri Bakanlığı'na radikalleşmenin önüne geçmek için yeni ve etkin eylem tavsiyeleri ve tedbirlerle ilgili brifing verecek.

Solingen'deki saldırının şüphelisi özel harekat üyeleri tarafından gözaltına alınıyor Fotoğraf: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

"İslami terörizm tehdidi yüksek"

Konuyla ilgili açıklamasında "İslami terörizm tehdidi yüksek" diyen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Sürekli daha sık bir biçimde, internet ve chat ortamlarında radikalleşmiş genç faillerle karşılaşıyoruz. Bu radikalleşme süreçlerini daha erken teşhis etmeli ve durdurmalıyız. Olabildiğince de erkenden başka genç insanların radikalleşmesinin önüne geçebilmeliyiz" dedi.

Görev gücü, Alman hükümetinin Solingen'de radikal İslamcı saiklerle yapıldığı tahmin edilen terör saldırısının ardından kararlaştırdığı güvenlik paketi kapsamında hayata geçirildi. Hükümetin kabul ettiği paket İslamcılıkla mücadelenin yanı sıra silah, iltica ve oturum yasalarında sertleşmeler öngörüyor.

İçişleri Bakanlığı görev gücünün ağırlık vereceği ilk hususun internet ortamı olduğunu, zira internetin gençlerin radikalleşmesinde "gittikçe daha fazla rol oynadığını" ifade etti. Bakanlık "WhatsApp, Snapchat ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının, TikTok gibi video platformlarının, gittikçe artan bir şekilde İslami ve Selefi propagandayı yaymak için kullanıldığını" kaydetti.

Ağustos ayında Almanya'nın Solingen kentinde, kentin kuruluşunun 650'nci yıl dönümü şenliklerinde İslamcı olduğu ifade edilen 26 yaşındaki Suriyeli İssa el H. isimli zanlı, rastgele insanları bıçaklayarak üç kişiyi öldürmüş, bazıları ağır olmak üzere sekiz kişiyi yaralamıştı.

DW / EC,ET

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