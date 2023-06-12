"2023'te 42 bin 685 düzensiz göçmen sınır dışı edildi"

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’nın yazılı açıklamasında, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırlarda alınan tedbirlerin yanı sıra ülkeye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Kurum, yakalanan düzensiz göçmenlerin charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edildiğini kaydetti. Açıklamada, "Bu yılın başından bu yana Afganistan’a 28’inci charter seferinin Ankara‘dan gerçekleştiği belirtilerek, İstanbul ve Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlükleri'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Esenboğa Havalimanı'na getirilerek, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderilmiştir" denildi.

Sınır dışılarda yüzde 29'luk artış

Bu yıl Afganistan’a düzenlenen 28 charter seferi ile 4 bin 550, tarifeli uçuşla ise 9 bin 175 olmak üzere toplam 13 bin 725 Afgan göçmenin ülkesine gönderildiği belirtildi. 2023 yılında sınır dışı edilen toplam sınırsız göçmen sayısının ise 42 bin 685'e yükseldiği; bunun da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29’luk bir artışa tekabül ettiği kaydedildi.

dha/SÖ,TY

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