İçişleri Bakanlığı'ndan Şeyh Said davasının reddi talebi

Şeyh Said ve 46 arkadaşının mezar yerinin tespiti için açılan dava sürüyor. İçişleri Bakanlığı mahkemeye davanın reddedilmesi talebiyle bir dilekçe gönderdi.

1925 yılında Cumhuriyete karşı isyan başlattığı iddiasıyla idam edilen Şeyh Said ve 46 arkadaşının 97 yıldır sır gibi saklanan mezar yeri ile ilgili yargılama başladı. Davayı kabul ederek İçişleri Bakanlığı’nın husumetin tarafı olduğuna hükmeden mahkeme, bakanlıktan tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesini ve 30 gün içinde savunma yapmasını istedi. Savunmasını gönderen bakanlık, açılan davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, reddedilmesini istedi.

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