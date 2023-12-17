İçişleri Bakanı: 238 bin 55 Suriyeli Türk vatandaşı oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk vatandaşlığına geçen toplam Suriyeli sayısının 238 bin 55 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, şu ana kadar Türk vatandaşlığına geçen toplam Suriyeli sayısının 238 bin 55 olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, "2023 Aralık itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134 bin 422'si reşit, 100 bin 633'ü çocuktur. 18 yaşından büyük olanın sayısı 156 bin 987'dir" dedi.

"4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen"

Yerlikaya, "1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ülkemizde 3 milyon 237 bin 585'i geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761'i ikamet izni ile kalanlar, 262 bin 638'i uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor" diye konuştu.

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında da konuşan Yerlikaya, "Bu çalışmalar sonucunda 604 bin 277 gönüllü geri dönüş sayısına ulaştık. Göçte hedef ülke ve transit ülke olmak istemiyoruz" dedi.

44 bin 542 sınır dışı

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin tespiti için kurulan mobil göç noktalarında yapılan kontroller sonucunda ise 44 bin 542 kişi için sınır dışı işlemi başlattıklarını söyledi.

Yerlikaya "Bugün 30 büyükşehrimizin tamamında 97 mobil göç aracımız ile hizmet veriyoruz, Aralık ayının sonunda ise mobil göç araç sayımızı 162'ye çıkaracağız. 1 Aralık'a kadar bu mobil göç noktalarında 113 bin 332 yabancının belge kontrolünü yaptık. Bunlardan 44 bin 542'sinin düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Ardından da sınır dışı işlemlerini başlattık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 8 Kasım'da yapılan bütçe görüşmeleri sırasında, Kasım 2023 itibarıyla Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının 237 bin 995 olduğunu söylemişti. Yerlikaya'nın açıklamaları, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının yaklaşık 40 günde 60 arttığına işaret etti.

DW,ANKA/CÖ,EC

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