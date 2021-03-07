 İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı | TÜRKİYE | DW | 09.03.2021

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TÜRKİYE

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Türkiye'de pandemi döneminde iş yerlerinin eleman çıkarmalarını yasaklayan geçici maddenin süresi iki ay daha uzatıldı.

İŞKUR Kadıköy

İŞKUR Kadıköy

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerine yönelik getirilen "İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı" iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de salı günü yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda ilgili yasağı düzenleyen sürenin 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Koronavirüs pandemisinin istihdam ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işten çıkarma yasağının uzatıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Kasımayı işsizlik oranını yüzde 12,9 olarak açıklamıştı. Yapılan açıklamada, işsizliğin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 puan azaldığı belirtilmişti.

rts,DW/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye'de Ekim dönemi işsizlik oranı yüzde 12,7 oldu

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde işsizlik, Ekim döneminde yüzde 12,7 oldu. Aynı dönemde genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşti.  

İstihdam koronavirüs yüzünden tehdit altında

COVID-19 salgınının Türkiye'de istihdamı da olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Serdar Sayan'a göre işsiz sayısına 2 milyon daha eklenebilir. Sendikalar işten çıkarmaların yasaklanmasını istiyor.  

TÜİK: İşsizlik geriledi, istihdam azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım döneminde işsizliğin yüzde 12,9'a gerilediğini, istihdam oranının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 puan azaldığını açıkladı.  

DİSK: İşsizlik düşmüyor artıyor

TÜİK'in istatistiklerinin ardından kendi raporunu yayımlayan DİSK-AR, geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybının 10 milyonu geçtiğini bildirdi. Raporda istihdam ve işsizlikteki kötü gidişin devam ettiği vurgulandı.  

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