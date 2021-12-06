İşte yeni Alman hükümetinin yeni yüzleri

Merkel'in yerine Scholz

Olaf Scholz (63), partisi Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) seçim zaferine taşıdı. Angela Merkel'in yerine başbakanlık koltuğuna oturan Scholz'un asıl mesleği avukatlık. Deneyimli bir siyasetçi olan Scholz, uzun yıllar Hamburg kent eyaletinin hükümet eden belediye başkanı olarak görev yaptı. Merkel hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Scholz'un yeni dönemdeki en önemli projelerinden biri, asgari ücretin artırılması. Merkel'in yerine Scholz

Başbakan Olaf Schoz

Schmidt: Beyin takımının başı

Wolfgang Schmidt (51), Almanya'da bakanlık statüsünde olan Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini üstleniyor. Bu doğru bir tercih olarak görünüyor: Zira Olaf Scholz'u en iyi Schmidt'in tanıdığı söyleniyor. Hamburglu iki hemşehri yaklaşık 20 yıldır birlikte çalışıyor. Herkes ümidini kesmişken Schmidt, Scholz'un Başbakan olacağına inanıyordu ve sonunda haklı çıktı. Şimdi de Scholz'e destetiğini Başbakanlık'taki beyin takımının başı olarak devam ettirecek.

Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt

Salgına karşı yılmaz savaşçı

Kabinedeki sürprizlerin başında Karl Lauterbach yer alıyor. Aslında geniş bir halk kitlesi ve siyaset arenasındaki pek çok kişi, onun Sağlık Bakanı olmasını istiyordu. Ama koalisyon görüşmeleri sırasında bu görev için hep başkalarının adı geçti. Ancak sonunda Olaf Scholz, halkın sağlığını 58 yaşındaki doktor ve sağlık ekonomisti Lauterbach'a emanet etmeye karar verdi ve onu "işinin ehli" olarak övdü. Salgın sürecinde medyada belki de en fazla öne çıkan siyasetçi oldu. Radikal çıkışları nedeniyle kimi zaman tepki topladı, ama şimdi Almanya'da pandemiyle mücadeleye o yön verecek.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

Alman Ordusu'nun sorumluluğu yine bir kadında

Christine Lambrecht daha önce Adalet Bakanı'ydı, şimdi Savunma Bakanı oldu. 56 yaşındaki avukat, zorlu görevlerin üstesinden gelmeyi iyi biliyor. Askerlik mesleğini daha cazip hale getirmek istiyor. Yurtdışındaki askerî misyonların durumunu ve gerekliliğini düzenli olarak değerlendirip gerektiğinde bir çıkış stratejisi hazırlamayı amaçlıyor. Federal Alman Ordusu'nun (Bundeswehr) sorumluluğu üst üste üçüncü kez bir kadına emanet ediliyor.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht

Heil koltuğunu korumayı başardı

49 yaşındaki Hubertus Heil, bildiği ve alıştığı görevini yapmaya devam edecek. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, ayakları yere sağlam basan ve pragmatik biri olarak biliniyor. Temel emeklilik maaşı ve makul bir asgari ücret, onun siyasi hedeflerinin başında geliyor. Ayrıca yeni yasama döneminde, evden çalışma (Home Office) hakkının genişletilmesi için de mücadele edeceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil

Yeni bakanlık Geywitz'e emanet

Klara Geywitz kabinedeki iki Doğu Alman kökenliden biri. Yeni oluşturulan İmar ve İskân Bakanlığı'na getirildi. Hükümetin hedefi, orta direk için yılda 400 bin yeni konut inşa etmek. 45 yaşındaki Geywitz, uzun yıllardır doğudaki Brandenburg bölgesinde, vatandaşların takdirini kazanan siyasi faaliyetler yürütüyor. Partisi SPD'de genel başkan yardımcılığına kadar yükselmeyi başardı. Scholz, onu "büyük bir yetenek" olarak görüyor.

İmar ve İskân Bakanı Klara Geywitz

İçişleri'ne ilk kez kadın bakan

İçişleri Bakanlığı ilk kez bir kadın tarafından yönetilecek. 51 yaşındaki avukat Nancy Faeser, bugüne kadar Hessen eyaleti SPD parti ve meclis grup başkanı olarak görev yapıyordu. Aşırı sağcılıkla mücadeleye odaklanmak istiyor ve Federal Emniyet Teşkilatı'nı daha donanımlı bir hale getirmeyi hedefliyor. Her vatandaşın, ülkede kendini güvende hissetme hakkı olduğunu savunuyor.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser

Schulze: Küresel sorunlara yeni bakış açısı

Daha önce Çevre Bakanlığı koltuğunda oturan 53 yaşındaki Svenja Schulze, yeni kabinede Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nı üstleniyor. Kabinenin tanıtımında konuşan Scholz, onu "Küresel meseleler onun her zaman odağındaydı. Uluslararası arenaya da hâkim" sözleriyle övdü.. Schulze, özellikle iklim koruma konusunda adından sık sık söz ettirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze

Kasanın koruyucusu artık Lindner

Koalisyonun üçüncü ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) lideri Christian Lindner, Scholz'ün Merkel hükümetindeki görevini üstleniyor. Maliye Bakanlığı görevi, Başbakanlık'tan sonraki en önemli pozisyon olarak görülüyor. FDP'ye 2013'ten bu yana liderlik yapan 42 yaşındaki siyasetçinin bu görev üstlenmesiyle partisinin hükümetteki ağırlığı da artmış oldu. Böylece Liberaller, her ne kadar genel seçimlerde Yeşiller'in gerisinde kalmış olsa da kabinedeki en gözde koltuklardan birini kapmayı başardı.

Maliye Bakanı Christian Lindner

Buschmann: Adaletin başına bir avukat

Asıl mesleği avukatlık olan 44 yaşındaki Marco Buschmann yeni Adalet Bakanı oluyor. FDP meclis grubunun sorumlusu olarak partiyi iyi tanıyor. Liberallerin meclis dışı kaldığı dönemde partisinin toparlanma ve yeniden inşa sürecinde aktif rol aldı. Seçim kampanyasında daha liberal bir pandemi politikası izlenmesini savundu.

Adalet Bakanı Adalet Bakanı

Wissing trafik lambası koalisyonuna aşina

FDP'ye düşen üçüncü koltuğa, partinin halihazırdaki genel sekreteri oturuyor: Ulaştırma ve Dijital İşler Bakanlığı'nı Volker Wissing (51) devralıyor. Kendisi "trafik lambası" koalisyonlarına (kırmızı-sarı-yeşil) aşina. Rheinland-Pfalz eyaletinde böyle bir üçlü ittifakın üyesiydi. Bu deneyimi nedeniyle Wissing, seçimlerden sonra federal düzeydeki ilk koalisyon sondaj görüşmelerini yapan heyette de yer aldı. Yeni koalisyonunun "trafik lambası" olarak adlandırılması, Almanya'da partileri simgeleyen renklerin olmasından kaynaklanıyor. SPD'yi kırmızı, FDP'yi sarı, Yeşiller'i de ismi gibi yeşil simgeliyor.

Ulaştırma ve Dijital İşler Bakanı Volker Wissing

Stark-Watzinger "eğitim devrimi" yapkak istiyor

Liberallerin sorumluluğundaki dördüncü koltuk Eğitim ve Araştırma Bakanlığı. Bu göreve Bettina Stark-Watzinger (53) getiriliyor. Kendisi dört yıldır Federal Meclis üyesi ve koalisyon müzakerelerine partisi adına katılan kilit isimlerden biri. Seçim kampanyası sırasında özellikle eğitim politikasına yoğunlaştı ve konuyla ilgili vizyonunu anlattığı bir makale yayınladı. En büyük hedefi, eğitimde köklü bir sistem değişikliğine gidebilmek.

Eğitim ve Araştırma Bettina Stark-Watzinger

Baerbock: Başbakanlığa niyet, dışişlerine kısmet

Annalena Baerbock (40), genel seçimlerde Yeşillerin başbakan adayı olarak yarıştı ve partisinin 2017'deki oy oranını artırmayı başardı. Ancak bu yine de Başbakanlık için yeterli olmadı. Baerbock yeni hükümette Dışişleri Bakanı olarak yerini aldı. Bu göreve gelen ilk kadın ve ikinci Yeşil politikacı unvanlarına sahip oldu. Daha önce Joschka Fischer, Schröder hükümetinde dışişleri koltuğunda oturmuştu.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Habeck yeni süper bakan

Robert Habeck, 2018'den beri Yeşiller'in eş genel başkanı. Partisinin başbakan adaylığı yarışında Baerbock'a yenildi. Schleswig-Holstein eyaletinde bakanlık deneyimi elde eden felsefe bölümü mezunu 52 yaşındaki Habeck, yeni oluşturulan Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın yanı sıra Başbakan Yardımcılığı görevini de üstleniyor.

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck

Koltuk mücadelesinin galibi Özdemir

Yeşiller partisinin eski genel başkanlarından Cem Özdemir (55), yeni kabinenin Gıda ve Tarım Bakanı oluyor. Bakanlar Kurulu'nda yer alabilmek için Yeşiller içinde yapılan çetin mücadelede, partinin sol kanadına mensup olan Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter'i saf dışı bırakan Özdemir, aynı zamanda federal düzeyde bakanlık görevine gelen ilk Türkiye kökenli politikacı unvanını taşıyor.

Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir

Lemke hem çevreyi hem tüketicileri koruyacak

Steffi Lemke (53) en geniş kapsamlı bakanlıklardan birini yönetecek: Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması. Doğu Almanyalı siyasetçi, 11 yıl boyunca (2002-2013) Yeşiller'in Federal Genel Müdürü olarak etkin bir görev üstlendi. Agronomi (tarım bilimi) tahsili gören Lemke, aynı zamanda bir zootekni (hayvanların üretim, bakım ve ıslahı) uzmanı. Federal Meclis üyeliği boyunca odak noktalarından biri de deniz habitatının yok edilmesine karşı mücadeleydi.

Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı Steffi Lemke

Spiegel Mainz'dan Berlin'e taşınıyor

Aile, yaşlılar, kadınlar ve gençler: Toplumun tüm bu farklı kesimlerinden sorumlu bakanlık görevine Anne Spiegel geliyor. Aynı görevi Rheinland-Pfalz eyaletinde de yürüten 40 yaşındaki politikacı, Yeşillerin sol kanadına mensup.

Aile Bakanı Anne Spiegel

Kültür politikasına artık Roth yön verecek

Yeşillerin ve Alman siyasetinin en önemli ve deneyimli isimlerinden biri olan Claudia Roth, Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak. Partisinin eski genel başkanlarından olan 66 yaşındaki politikacı, aynı zamanda Deutsche Welle'den de sorumlu olacak. Roth, geçtiğimiz yasama döneminde Alman Federal Meclisi (Bundestag) Başkan Yardımcısıydı.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth

Lisa Hänel

© Deutsche Welle Türkçe