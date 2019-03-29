 İşsizlikte son on yılın Ocak rekoru | TÜRKİYE | DW | 15.04.2019

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TÜRKİYE

İşsizlikte son on yılın Ocak rekoru

Ocak ayında işsizlerin sayısı 1 milyon 259 bin kişi daha arttı. İşsizlik oranı yüzde 14,7 ile 2009'dan sonra Ocak döneminde kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Genç işsizliği yüzde 26,7'ye yükseldi.

Istanbul Fußgängerzone (DW)

Türkiye'de işsizlerin sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi daha artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 3,9 puanlık artışla yüzde 14,7'ye yükseldi. Böylece işsizlik oranının yüzde 14,1 olarak kaydedildiği 2009'dan bu yana Ocak dönemindeki en yüksek orana ulaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15-24 yaş arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı 6,8 puanlık artışla yüzde 26,7 olarak kaydedilirken 15-64 yaş arası grupta bu oran 3,9 puanlık artışla yüzde 15 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 44,5'e düştü

TÜİK, istihdam edilenlerin sayısının ise Ocak'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azaldığını bildirdi. Böylece istihdam edilenlerin sayısı 27 milyon 157 bin kişiye, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalmayla yüzde 44,5'e düştü.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 345 bin, tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısı ise 526 bin kişi azaldı. Son rakamlara göre istihdam edilenlerin yüzde 17'si tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

TÜİK verilerine göre 2019 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre erkeklerde işgücüne katılım oranı 0,2 puanlık azalmayla yüzde 71,1'e düşerken kadınlarda bu oran 0,4 puanlık artışla yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Ocak 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,1 oldu. Bu oran tarım dışı sektörde 0,7 puanlık artışla yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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