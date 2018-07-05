 İşsizlikle mücadele için 4 milyar euroluk teşvik | EKONOMİ | DW | 19.07.2018

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EKONOMİ

İşsizlikle mücadele için 4 milyar euroluk teşvik

Alman koalisyon ortakları, işsizliği azaltması planlanan 4 milyar euroluk reform paketi üzerinde anlaştı. Ancak istihdamı teşvik programı, farklı gerekçelerle eleştiriliyor.

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Alman hükümeti sosyal yardıma muhtaç olanlarla uzun süreli işsizlerin yeniden çalışma hayatına kazandırılması için yeni bir teşvik paketi hazırladı. Çalışma Bakanlığının yasa taslağında, işe alınanların ücretlerine devletin katkıda bulunması öngörülüyor. Bakanlık bütçesinden yapılacak teşviklerin hacmi 2022 yılına kadar 4 milyar euroyu bulacak.

İstihdam programına alınanların ücretleri beş yıl boyunca devletin yapacağı ek ödemeyle tamamlanacak. Devlet tarafından işverenlere asgari ücret düzeyinde yapılacak olan teşvikler, ikinci yıldan sonra her sene yüzde 10 oranında azaltılacak.

Çalışma Bakanlığının hesaplamalarına göre, sübvanse edilen her bir işin devlete yıllık maliyeti 24 bin euro olacak.

SPD'li Çalışma Bakanı Hubertus Heil

SPD'li Çalışma Bakanı Hubertus Heil

Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) girişimiyle hazırlanan ve "Sosyal İş Piyasası" adı verilen programın, normal çalışma hayatına geçiş için köprü vazifesi görmesi planlanıyor. Bu amaçla program kapsamına alınanlara aynı zamanda mesleki eğitim hizmeti ve işletmelerde staj yapma imkânı da sunulacak. Teşvik programından devlet yardımıyla geçinen 800 bin kişinin yararlanabileceği açıklandı.

Almanya'da uzun süredir çalışmadıkları için devletten sosyal yardım alanların sayısı 4 milyon 260 bini buluyor. Uzun süreli işsizlerin sayısı ise 2017 yılında 809 bini bulmaktaydı. Bu kategoriye dâhil olanlar çalıştıkları takdirde, devlet ücretin ilk yıl yüzde 75'ini, ikinci yıl ise yüzde 50'sini üstlenecek. İşverene, teşvik sona erdikten sonra en az altı yıl daha istihdam etme zorunluluğu getiriliyor. Almanya'da en az iki yıldır iş bulamayanların sayısı 450 bine ulaşmıştı.

Koalisyon anlaşmasında 2019 yılından itibaren en az 150 binlik ek istihdam yaratılması öngörülüyor.

Deutschland - Arbeitslose stehen Schlange

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, "Çalışmak ve kendine bakabilmek onur ve toplum hayatına katılabilmenin şartıdır” dedi.

Reform taslağı eleştiriliyor

Sendikalar ve sosyal yardım kuruluşları, büyük koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin ısrarı üzerine Çalışma Bakanı Heil tarafından yumuşatıldığı gerekçesiyle istihdamı teşvik paketini eleştiriyorlar. Hükümete yöneltilen talepler arasında işsizlikten çalışma hayatına geçenlere toplu sözleşmeyle belirlenen ücretin ödenmesi de bulunuyor. Asgari ücretle toplu sözleşmedeki ücret arasındaki farkın kamu işvereni tarafından kapatılmasının zor olduğu da ifade ediliyor.

İşveren kesimi, özel sektörde vasıflı işgücü arandığını ve yıllarca kamu sektöründe istihdam edildikten sonraözel sektöregeçmenin kolay olmayacağını savunuyor. Muhalefetteki Yeşiller Partisi teşvik paketinin "cimrice yapılmış asgari önlemler silsilesi" olduğunu savunurken, Sol Parti uygulamanın "ücret dampingine" yol açmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Hür Demokrat Parti devletin "işsizlik endüstrisi" kurmak isteğini öne sürdü. Şimdiye kadar sadece Alman olmayanların ücretlerine devlet desteği sağlanmasına karşı çıkan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ise hükümetin reform önerisiyle ilgili değerlendirme yapmadı.

DW,dpa/AG,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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