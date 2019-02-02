İşsizlik artıyor: Yüzde 12,3

Türkiye'de işsizlik oranı kasım ayında 2 puan artarak yüzde 12,3 olarak gerçekleşti, işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işgücü verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişi oldu.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ise 4,3 puan artış göstererek yüzde 23,6 oldu. 15-64 yaş grubunda bu oran 2,1 puanlık artış ile yüzde 12,6 olarak gerçekleşti.

Video izle 05:27 Şimdi canlı 05:27 dk Türkiye'de işsizlik sorunu büyüyor

İstihdam oranı yüzde 46,5

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık azalma ile yüzde 46,5'ya geriledi.

Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısının 274 bin kişi azaldığını tespit eden TÜİK, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısının 72 bin kişi arttığını saptadı.

İnşaatta istihdam azaldı

Verilere göre, istihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzsde 55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 1,1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53

İşgücü 2018 yılı kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 505 bin kişi artarak 32 milyon 295 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda da 0,3 puanlık artışla yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.

Çalışanların yüzde 33,6'sı kayıtdışı

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranının geçen yıla göre bir değişiklik göstermediğini belirten TÜİK, kayıt dışı çalışanların oranının yüzde 33,6 olduğunu bildirdi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 22,8 oldu.

Kamu istihdamı yüzde 20,8 arttı

Kamu istihdamında ise kayda değer bir artış saptandı. TÜİK'in derlediği verilere göre, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,8 oranında artarak 4 milyon 352 bin kişi oldu. TÜİK bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne geçmesinin etkili olduğunun altını çizdi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 144 bin kişi artarak 3 milyon 907 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 12 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam ise bir önceki döneme göre 228 bin kişi azalarak 28 milyon 591 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,4 puan azalarak yüzde 47 olarak gerçekleşti.

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DW/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe