 İşkence edilen papağan öldü | TÜRKİYE | DW | 20.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

İşkence edilen papağan öldü

Murat Özdemir adlı kişinin işkence ettiği papağan, tedavisi için yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Paylaştığı işkence görüntüleri büyük tepki çeken Özdemir'in akıl sağlığına ilişkin tetkikler ise sürüyor.

default

Türkiye'de katıldığı televizyon programı yarışmalarıyla tanınan Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan hayatını kaybetti.

Özdemir'in "Bahtiyar" adlı papağanına işkence ederken çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, Türkiye'de infial yaratmıştı.

Görüntüler üzerine gözaltına alınan Özdemir'in papağanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınmıştı. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın, sol bacağının diz eklemindeki çıkık ve başındaki yumuşak doku zedelenmesinin yanı sıra kanat ve vücudunun çeşitli yerlerinde ödemler olduğu tespit edilmişti. Ancak Anadolu Ajansı'nın haberine göre, papağan "Bahtiyar", uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamadı. 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de konuya ilişkin Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak, papağanın ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Akıl sağlığı inceleniyor

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özdemir, İstanbul'daki evinde polis tarafından gözaltına alındıktan sonra savcılığa ifade vermişti. Özdemir daha sonra ise akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilebilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastanedeki tetkikleri devam eden Özdemir'e, Tarım ve Orman Bakanlığı 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü tarafından da 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden 5 bin 254 lira para cezası kesilmişti.

 

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’de papağana işkence görüntüleri infial yarattı

Katıldığı bir televizyon yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir’in bir papağana işkence ettiği görüntüler infial yarattı. Tepkilerini dile getirenler hayvanlara şiddet suçlarına daha ağır cezalar talep etti. (18.12.2018)  

Hayvana karşı şiddet yasasına protesto

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, hayvana karşı şiddet yasasının yetersiz olduğu gerekçesiyle İstanbul Kadıköy'de bir protesto eylemi düzenledi. Protestoculara göre yasa hayvanları koruma altına almayacak. (25.11.2018)  

Almanya’da kurt katilinin bulunması için 10 bin euro ödül

Silahla vurularak öldürülen bir kurt, karnına beton ağırlık bağlanıp göle atıldı. Kurt öldürmenin suç olduğu Almanya'da, hayvan koruma örgütleri, katilin bulunabilmesi için 10 bin euro ödül verileceğini duyurdu. (13.07.2018)  

Benzer içerik

Symbolbild Twitter

Türkiye’de papağana işkence görüntüleri infial yarattı 18.12.2018

Katıldığı bir televizyon yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir’in bir papağana işkence ettiği görüntüler infial yarattı. Tepkilerini dile getirenler hayvanlara şiddet suçlarına daha ağır cezalar talep etti.

Wolf nach Verkehrsunfall

Almanya’da kurt katilinin bulunması için 10 bin euro ödül 13.07.2018

Silahla vurularak öldürülen bir kurt, karnına beton ağırlık bağlanıp göle atıldı. Kurt öldürmenin suç olduğu Almanya'da, hayvan koruma örgütleri, katilin bulunabilmesi için 10 bin euro ödül verileceğini duyurdu.

Welpen und Kätzchen

Hayvanları koruma yasası niye çıkmıyor? 09.12.2017

Hayvanlara yönelik şiddet vakalarıyla gündemden düşmeyen yeni yasa çalışmaları 13 yıldır hala sonuçlandırılamadı. Hayvan koruma örgütleri siyasi irade eksikliği ve karşı lobicilik faaliyetlerinin etkili olduğu görüşünde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Iran Teheran Erdogan trifft Rohani (Reuters/Turkish Presidential Palace/K. Ozer)

Ruhani'nin Ankara gündemi Suriye

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, mevkidaşı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye de var. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 