İşkence edilen papağan öldü

Türkiye'de katıldığı televizyon programı yarışmalarıyla tanınan Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan hayatını kaybetti.

Özdemir'in "Bahtiyar" adlı papağanına işkence ederken çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, Türkiye'de infial yaratmıştı.

Görüntüler üzerine gözaltına alınan Özdemir'in papağanı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınmıştı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınan papağanın, sol bacağının diz eklemindeki çıkık ve başındaki yumuşak doku zedelenmesinin yanı sıra kanat ve vücudunun çeşitli yerlerinde ödemler olduğu tespit edilmişti. Ancak Anadolu Ajansı'nın haberine göre, papağan "Bahtiyar", uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de konuya ilişkin Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak, papağanın ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Akıl sağlığı inceleniyor

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özdemir, İstanbul'daki evinde polis tarafından gözaltına alındıktan sonra savcılığa ifade vermişti. Özdemir daha sonra ise akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilebilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hastanedeki tetkikleri devam eden Özdemir'e, Tarım ve Orman Bakanlığı 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü tarafından da 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na istinaden 5 bin 254 lira para cezası kesilmişti.

DW/CÖ,GA

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