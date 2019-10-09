 IŞİD’lilerin tutulduğu cezaevi önünde patlama | DÜNYA | DW | 12.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

IŞİD’lilerin tutulduğu cezaevi önünde patlama

Suriye’nin Haseke kentinde IŞİD’li tutukluların kaldığı cezaevi önünde patlama meydana geldi. IŞİD’lilerin kaçmasını engellenmek için Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgeye takviye güç gönderdiği belirtildi.

Kamışlı'da dün düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlenmişti

Kamışlı'da dün düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlenmişti

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde IŞİD'lilerin tutulduğu bir cezaevi yakınlarında içine bomba yerleştirilen bir araçta patlama meydana geldi. Büyük bölümünü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altındaki bölgede emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Haseke kentinin kuzeydoğusunda IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevinin önünde Cumartesi sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldiği belirtildi. Ancak açıklamada, patlama sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada da, IŞİD'li tutukluların kaçmasını engellenmek için Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgeye takviye güç gönderdiği belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Mustafa Bali, patlamadan IŞİD'i sorumlu tuttu.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde Cuma günü bir araca yerleştirilen bomba ile düzenlenen saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. Saldırıda üç sivil yaşamını yitirmişti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât, IŞİD'li tutukluların kaçabileceği ve IŞİD'in yeniden güçlenmesine yol açabileceği gerekçesiyle uluslararası düzeyde tepkilere neden oluyor.

SDG'nin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 2 bini yabancı kökenli,  10 bin kadar IŞİD savaşçısının tutulduğu tahmin ediliyor.

AP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Putin: IŞİD'liler askeri harekât sırasında kaçabilir

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekâtı nedeniyle şimdiye kadar Kürtlerin denetiminde olan IŞİD savaşçılarının kaçma riskinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. (11.10.2019)  

Maas’tan Türkiye’ye 'IŞİD güçlenir' uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın, Türk mevkîdaşı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde "IŞİD’in yeniden güç kazanması ihtimaline" karşı uyarıda bulunduğu bildirildi. (10.10.2019)  

Trump: Türkiye tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda

ABD Başkanı Trump Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapması halinde tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda olduğunu söyledi. (09.10.2019)  

Türkiye "güvenli bölge"deki IŞİD'lilere hazırlıklı mı?

Türkiye’nin harekata hazırlandığı Fırat’ın doğusunda, IŞİD militanları ve ailelerinin tutulduğu kamp ve cezaevleri Kürtlerin kontrolünde bulunuyor. Olası bir harekatın firarlara zemin hazırlama ihtimali endişe yaratıyor. (08.10.2019)  

Benzer içerik

Syrien Raʾs al-ʿAin | Syrische Kurden und US Militärfahrzeug nahe der Grenze zur Türkei

Die Welt: Kürtler Türkiye'ye karşı daha da savunmasız bırakıldı 09.10.2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden ABD birliklerini çekme kararı Alman basınında öne çıkan yorum konularının başında geliyor.

DW Haber - 11.10.2019 11.10.2019

DW Haber'de bugün Alman hükümetinin Türkiye'ye Suriye'ye düzenlenen askeri harekatı durdurma çağrısı, harekatın Arap dünyasında nasıl yankı bulduğu ve bölgedeki sivillerin endişeleri var.

YPG Syrien Kurdische Soldaten mit Tarn-Lastwagen

SDG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi 07.10.2019

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye başladığını açıkladı. SDG, Türkiye'nin askeri operasyonunun 'IŞİD'e karşı yürütülen savaşı olumsuz etkileyeceğini' belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hazine Bakanı Mnuchin ve Başkan Trump

ABD’den gözdağı: Türk ekonomisinin fişini çekebiliriz

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump’ın verdiği yaptırım uygulama yetkisi ile Türkiye ekonomisinin fişini çekebileceklerini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  