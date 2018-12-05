 IŞİD’li Almanların çocukları geri getiriliyor | ALMANYA | DW | 07.12.2018

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ALMANYA

IŞİD’li Almanların çocukları geri getiriliyor

Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya, Irak’ta cezaevinde bulunan Alman IŞİD üyelerinin çocuklarını geri getirmek için bir program başlattı. Cezaevlerinde yaklaşık 50 çocuğun olduğu belirtildi.

Irakische Frau mit Kindern IS Familienangehörige (Getty Images/AFP/S. Hamed)

Alman hükümeti, Irak'ta IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Alman kadınların çocuklarının Almanya'ya getirilmesi için bir program başlattı.

Haftalık Der Spiegel dergisinin haberinde, Dışişleri Bakanlığı'nın cihatçı olduğu öne sürülen yaklaşık 12 kişinin çocuklarını yanlarına alabilecek akrabaları bulunduğu ifade edildi. Haberde, bulunan bu akrabaların Irak'a giderek, çocukları Almanya'ya getireceği belirtildi.

Spiegel'in haberinde, çocukların çoğunlukla ebeveynlerinin savaş bölgesine gitmesinden sonra doğmuş olduğuna dikkat çekildi. 29 Ekim'de de programın denenmeye başlandığı bilgisi verildi. Anneleri Irak'ta müebbet hapis cezasına çarptırılan, yaşı 1 ile 4 arasında değişen üç oğlan çocuğunun teyzeleri tarafından Bağdat'dan alınarak, Almanya'ya getirildiği aktarıldı.

Alman diplomatların verdiği bilgilere dayandırılan haberde, Irak'taki cezaevlerinde yaklaşık 50 küçük çocuğun bulunduğu belirtildi.

Bremen Eyalet Emniyet Müdürü Daniel Heinke, Spiegel'e yaptığı açıklamada, Almanya'ya geri gelen çocuklara "radikalleşme ihtimali ile değil, ebeveynlerinin mağduru” olarak yaklaştıklarını dile getirdi. Heinke, "çocuklarının çoğunun travma yaşadığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu gözönünde bulundurmamız gerekiyor” dedi.

epd/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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