IŞİD'le mücadele koalisyonu: Suriye'den çekilme başladı

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun Suriye'den çekilmeye başladığı bildirildi. Resmi adı "Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Hakekatı" olan koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan AFP'ye yaptığı açıklamada, birliklerin önceden planlandığı şekilde çekilmeye başladığını ifade etti. Çekilmenin hangi bölgelerde olduğu veya ne kadar süreceği konusunda bilgi vermeyen Ryan, operasyonel güvenlik nedeniyle bunların gizli tutulacağını söyledi. Koalisyona toplam 66 ülke destek sağlıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, koalisyonun Haseke'deki Rimelan hava üssündeki mevcudiyetini azaltmaya başladığını, Perşembe günü bazı Amerikan güçlerinin 10 zırhlı araç ve birkaç kamyondan oluşan konvoyla üsten ayrılarak Irak topraklarına geçtiğini bildirdi. Kurumun başkanı Rami Abdülrahman bunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından bölgeden ayrılan ilk Amerikan birliği olduğunu öne sürdü. ABD'nin Suriye'de 2 bin civarında askeri bulunuyordu.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çekilmenin ertelendiği iddialarına cevaben yaptığı açıklamada, birliklerin çekilmesi kararında bir değişiklik olmadığını söylemişti. Pompeo, askerlerin Suriye’den çekilmesinin ardından IŞİD'le mücadele koalisyonunun hava saldırılarına devam edeceğini belirtmişti.

AFP,AP/GY,BÖ

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