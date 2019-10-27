IŞİD'in tepesine bir darbe daha

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ölmesinin ardından Suriye'de örgütün üst düzey yöneticilerini hedef alan operasyonlarda IŞİD sözcüsü Ebu El Hasan El Muhacir'in de öldürüldüğü bildirildi. Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanı Mazlum Kobani, Twitter paylaşımında "IŞİD liderlerini yakalamak için operasyonların sürdüğünü” ve hedefin örgütün sözcüsü El Muhacir olduğunu belirtti. El Muhacir'in öldüğünü belirten Mazlum Kobani, operasyonun SDG istihbarat birimleri ile ABD ordusunun doğrudan koordinasyonu ile gerçekleştiğini kaydetti.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali de Twitter paylaşımında, El Bağdadi ve El Muhacir'in ABD'nin operasyonları sonucu ölmesi ile Suriye'nin kuzeybatısında IŞİD'in yönetim kadrosunun "fiilen saf dışı bırakıldığını” ifade etti. Bali, ancak IŞİD'in diğer liderlerinin halen bölgede olduğunu da sözlerine ekledi.

Öldürülen IŞİD lideri El Bağdadi'nin sağ kolu olarak bilinen El Muhacir'in özellikle Batı'daki sempatizanlarına yönelik ses kayıtlarında, saldırı düzenleme çağrıları yaptığı belirtiliyor.

Ölen IŞİD lideri El Bağdadi

Trump açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeybatısında ABD özel timleri tarafından düzenlenen operasyonda, El Bağdadi'nin bir tünelden kaçmaya çalışırken üzerindeki bombayı patlatarak öldüğünü açıklamıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada El Bağdadi'nin İdlib vilayetinde, Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafedeki Barişa köyünde düzenlenen operasyonda öldüğü kaydedildi.

Erdoğan: Önemli bir dönüm noktası

ABD'nin operasyonu sonucu El Bağdadi'nin ölmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama geldi. Erdoğan resmi Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "DEAŞ (IŞİD) terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter paylaşımında da operasyon "Bütün gücüyle sürdürülmesi gereken IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir adım. Bugün Bağdadi terörünün sayısız masum kurbanını da anıyoruz” denildi.

Fransa'dan uyarı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise IŞİD liderinin ölümünün ardından misilleme saldırıları konusunda uyarıda bulundu. Castaner, Fransız polisine gönderdiği talimatta, özellikle önümüzdeki günlerde düzenlenecek kamuya açık etkinliklerde dikkatli olunması istedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, operasyondan övgüyle söz ederek bunun uluslararası terörizme karşı atılan önemli bir adım olduğunu belirtti. Stoltenberg, NATO'nun ortak düşmana yönelik mücadelesini sürdürmekle yükümlü olduğunu da sözlerine ekledi.

dpa,DW,DHA/JD,HS

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