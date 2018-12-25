 IŞİD′in son kalesinden kaçış başladı | DÜNYA | DW | 27.12.2018

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DÜNYA

IŞİD'in son kalesinden kaçış başladı

Çoğunluğu IŞİD'li cihatçıların akrabası olduğu belirtilen sivillerin, örgütün Suriye'deki son kalesi Hajin'den ayrılmaya başladıkları bildirildi. Gözlemevi'ne göre şu ana kadar 11 bin 500 kişi kenti terk etti.

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15 Aralık 2018, Hajin: ABD ordusu SDG güçlerine destek verirken

IŞİD'in Suriye'deki son kalesi olarak tanımlanan Hajin kentini çoğu IŞİD militanlarının akrabası olan binlerce sivilin terk ettiği bildirildi.

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Fransa'nın diplomatik desteğini aramak amacıyla Paris’te bulunan SDG temsilcisi İlham Ahmed, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası bir harekâtın IŞİD'le mücadeleyi sekteye uğratacağı uyarısında bulundu. (21.12.2018)

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde örgütün komuta üssü olarak kullandığı camiye düzenlenen hava saldırısında en az 16 militanın öldürüldüğünü açıkladı. (16.12.2018)

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi temsilcisi Rami Abdel Rahman, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kürt güçleri iki hafta önce bölgeyi IŞİD'in elinden aldığından bu yana 11 bin 500 kişinin bölgeyi terk ettiğini kaydetti. Temsilci, "Son iki hafta şu ana kadarki en büyük kaçışa sahne oldu" dedi. Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), yaklaşık iki hafta önce IŞİD'in savunmasını delerek kentte kontrolü sağlamıştı.

Diğer yandan militanların da kenti terk eden sivillerin arasına sızmaya çalıştığını belirten Abdel Rahman, SDG'nin şu ana kadar buna teşebbüs eden 700 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Kentin IŞİD'in elinden alınması amacıyla 10 Eylül'de 15 bin savaşçının katıldığı bir operasyon başlatan SDG, kenti 14 Aralık tarihinde kontrol altına almıştı. IŞİD şu anda yalnızca El Şefa ve ve Susa köylerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

Ankara da birkaç hafta önce, SDG'nin kontrolü altında bulunan Fırat'ın doğu bölgesine kısa süre sonra askeri harekat başlatacağını açıklamıştı. Karar, ABD'nin bölgedeki askerlerini geri çekeceğini açıklamasının ardından askıya alınmıştı.

AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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