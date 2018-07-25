 IŞİD′in kaçırdığı Dürziler özgür | DÜNYA | DW | 08.11.2018

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DÜNYA

IŞİD'in kaçırdığı Dürziler özgür

Suriye ordusunun Süveyde kenti ve civarında IŞİD tarafından kaçırılan Dürzilerden 19'unu kurtardığı açıklandı. Palmira yakınlarındaki operasyon sonucu tüm rehineler kurtarılmış oldu.

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Arşiv: Suriye ordusuna bağlı birlikler Temmuz ayında ele geçirdikleri El Mal kasabası önünde poz veriyor

Suriye ordusuna bağlı birlikler IŞİD'in Temmuz ayında ülkenin güneybatısındaki Süveyde kenti ve civarındaki köylerden kaçırdığı 30 Dürzi kadın ve çocuğun 19'unun kurtarılmasıyla birlikte örgütün elinde rehine kalmadığını duyurdu.

Resmi haber ajansı SANA, Palmira antik kenti yakınlarındaki bir bölgede düzenlenen askeri operasyonla kurtarılan kadın ve çocukların görüntülerini paylaştı. Operasyonda çatışmaya giren tüm IŞİD üyelerinin öldürüldüğü bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca "Ordu, IŞİD terör örgütüyle doğrudan çatışmaya girdi" ifadesi yer aldı.

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Süveyde'de Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan gazeteci Nur Rıdvan, 19 kadın ve çocuğun özgür kaldığı bilgisini doğrularken, bu kişilerin askeri operasyonla değil, bir rehine takası sonrası serbest kaldığını öne sürdü.

Söz konusu esir takası uyarınca geçen ay da iki kadın ve dört çocuğun serbest bırakıldığını öne süren Rıdvan, karşılığında IŞİD'lilerin yakınları olduğu düşünülen kadın ve çocukların da rejim güçleri tarafından örgüte teslim edildiğini iddia etti.

Temmuz ayında kaçırılanlardan üçünün önceden ya hayatını kaybettiği ya da idam edildiği, iki kişinin de ölmüş olduğu tahmin ediliyor.

Saldırıda en az 221 kişi ölmüştü

IŞİD'in Temmuz ayında Süveyde kenti ve çevresinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre en az 221 kişi hayatını kaybetmişti.

Gözlemevi, yaşamını yitirenlerin 127'sinin sivil ve 94'ünün de rejim yanlısı savaşçı olduğunu belitmiş, 200'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisini vermişti.

Eylemi Telegram uygulamasından yaptığı bir duyuru ile üstlenen IŞİD, saldırıların "halifeliğin askerleri" tarafından yapıldığını ve saldırıda "kâfirlerin" öldürüldüğünü söylemişti.

Süveyde kenti ve çevresi, Suriye'de yedi yıldan uzun bir zamandır devam eden iç savaş öncesi nüfusları yaklaşık 700 bine ulaşan Dürzi toplumunun ülkedeki vatanı konumunda.

Süveyde saldırısı, Temmuz ayındaki çatışmalarda öldürülen kişilerin çoğunun ve kaçırılan 30 kişinin tamamının Dürzi olması nedeniyle, şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaşta bu toplumun karşı karşıya kaldığı en büyük saldırı olma niteliği taşıyor.

DW,rtr,AP,dpa/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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