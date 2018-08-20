 IŞİD′in Afganistan lideri öldürüldü | DÜNYA | DW | 27.08.2018

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DÜNYA

IŞİD'in Afganistan lideri öldürüldü

IŞİD'in Afganistan'daki lideri Ebu Saad Erhabi, ülkenin Nangarhar vilayetinde ABD ve yerel güçlerin ortak operasyonunda öldürüldü.

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Arşiv, Temmuz 2018: Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde IŞİD mevzilerine düzenlenen bir hava saldırısı

IŞİD'in Afganistan'daki lideri Ebu Saad Erhabi, ülkenin Nangarhar vilayetinde düzenlenen bir operasyonda öldürüldü. Afgan Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Şah Hüseyin Martazavi, Pakistan sınırındaki doğu vilayetindeki saldırıda IŞİD'in ülke liderinin yanı sıra, örgüt üyesi 10 kişinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Afgan istihbarat servisi Ulusal Güvenlik Müdürlüğü'nden (NDS) yapılan açıklamada Erhabi'nin öldürüldüğü hava ve kara saldırılarını ABD ile yerel güçlerin ortak olarak yürüttüğünü belirtti.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD'in Afganistan'daki lideri Ebu Sayed'in hafta başında Kunar vilayetinde ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği bir hava saldırısı sonucunda öldürüldüğünü duyurdu. (14.07.2017)

Afgan hükümeti, IŞİD'in Afganistan kolunun lideri Abdul Hasib'in öldürüldüğünü duyurdu. Hasib, son bir yılda Afganistan'da öldürülen ikinci üst düzey IŞİD lideri oldu. (08.05.2017)

IŞİD'in Afganistan ve Pakistan'daki bölge lideri Hafız Said Han'ın ABD'nin düzenlediği insansız uçak saldırısında öldürüldüğü duyuruldu. (13.08.2016)

Sözcü, operasyonun hükümetin "terörle mücadelede kararlı tavrını" gösterdiğini kaydetti. Erhabi, bölgede Temmuz 2017'den bu yana etkisiz hale getirilen dördüncü IŞİD lideri konumundaydı.

ABD'nin Afganistan'daki kuvvetlerinin sözcüsü Yarbay Martin O'Donnell, ABD güçlerinin Cumartesi gecesi hava saldırısı düzenlediklerini ve bu saldırının "terör örgütünün kıdemli bir liderine" karşı yapıldığını kaydederken, IŞİD'in haber ajansı olarak tanımladığı Amaq'ta ise konuyla ilgili bir açıklama yer almadı.

Afgan güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre ayrca IŞİD'in iki sığınağında ele geçirilen çok sayıda hafif ve ağır silahla mühimmat imha edildi.

Afganistan'da IŞİD üyeleri

IŞİD'in Afganistan'daki faaliyetleri, ulaşımın güç olduğu ve Pakistan sınırındaki dağlık Nangarhar vilayetinde yoğunlaşıyor. Bölgenin tarihi isminden dolayı kendisine IŞİD-Horasan ismini veren örgütün Afganistan'da tam olarak kaç üyesi olduğu bilinmese de, ABD ordusu bu sayının 2 bin civarında olduğunu tahmin ediyor.

Ağustos ayı başında da 150'den fazla IŞİD mensubu ülkenin kuzeybatısındaki Cüzcan vilayetinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

2015 yılından bu yana Afganistan'da etkin olan IŞİD'in önceki liderleri ABD ve Afgan güçlerinin ortak operasyonları sonucunda öldürülmüştü. Örgütün Erhabi'den bir önceki lideri Ebu Sayed, Temmuz 2017'de Kunar vilayetinde benzer bir saldırıda etkisiz hale getirilmişti. Sayed öncesindeki lider Abdul Hasib de aynı yılın Mayıs ayında Nangarhar vilayetinde öldürülmüştü.

DW,rtr,AP/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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