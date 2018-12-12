 IŞİD′in üs olarak kullandığı cami vuruldu | DÜNYA | DW | 16.12.2018

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DÜNYA

IŞİD'in üs olarak kullandığı cami vuruldu

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde örgütün komuta üssü olarak kullandığı camiye düzenlenen hava saldırısında en az 16 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Hajin'deki operasyonlara koalisyon güçleri hava desteği sağlıyor.

Hajin'deki operasyonlara koalisyon güçleri hava desteği sağlıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye'de Deyr ez Zor'a bağlı Hajin ilçesinde, IŞİD'in komuta merkezi olarak kullandığı bir caminin hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, camide bulunan ağır silahlı 16'dan fazla IŞİD militanının hava operasyonunda öldüğü belirtildi. Öldürülen IŞİD'lilerin camiyi koalisyon güçlerine karşı planlanan saldırılarda komuta üssü olarak kullandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "IŞİD'in masun sivillerin canını hiçe sayarak saldırı yasağı bulunan yapıları kullanmaya devam ettiği" ifade edildi.

IŞİD'e karşı mücadelenin karadaki başlıca unsuru olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), son aylarda Hajin'deki cihatçılara karşı saldırılarını yoğunlaştırmıştı. İlçenin IŞİD'den temizlendiği belirtilirken, SDG Sözcüsü Lilva el Abdullah, koalisyonun yakında Hajin'i geri alacağını söyledi.

Hajin'e giren Suriye Demokratik Güçleri, kenti IŞİD'den temizledi.

Hajin'e giren Suriye Demokratik Güçleri, kenti IŞİD'den temizledi.

Fırat Nehri üzerinden kurulu olan Hajin Irak sınırına 30 kilometre mesafede ve IŞİD'in ülkedeki son sığınakları arasında bulunuyor. 2014'te Irak'ta Musul ve Suriye'de Rakka gibi büyük kentler başta olmak üzere Ortadoğu'da geniş bir bölgeyi işgal eden IŞİD, 2018 sonu itibariyle elindeki yerleri neredeyse tamamen kaybetti.

Hajin'deki operasyonlar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusunda YPG'ye yönelik operasyon hazırlığında bulunduğu bir döneme rastlıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan SDG'nin en üst düzey komutanı Mazlum Kobani, Ankara'nın operasyonunun Suriye'nin doğusunda, Hajin gibi bölgelerde IŞİD'le savaşan YPG'lileri etkileyeceğini ve mücadeleye zarar vereceğini belirtmişti. SDG'nin omurgasını Türkiye'nin PKK ile bağlantılı olarak gördüğü YPG oluşturuyor.

rtr,AFP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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