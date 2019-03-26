IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon: Binden fazla sivil öldü

Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD ile mücadele için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun operasyonlarında beş yıl içinde bin 200'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı. Resmi adı "Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı” olan koalisyonun açıklamasında, Ağustos 2014'ten Şubat 2019’un sonuna kadar IŞİD'e yönelik 34 bin civarında hava operasyonu düzenlendiği belirtildi. Bu operasyonlarda, “yanlışlıkla en az bin 257 sivilin öldürüldüğü” kaydedildi.

Londra merkezli uluslararası operasyonların sivillere yönelik etkisini araştıran Airwars adlı sivil toplum kuruluşu ise ABD komutasındaki uluslararası koalisyonun hava saldırılarında yaklaşık 7 bin 600 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

IŞİD örgütü 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarında güçlenmeye başlamıştı. Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerini işgal eden örgüt, halifelik ilan etmiş, Suriye'nin büyük bölümünü ele geçirmişti. IŞİD ile mücadele için 2014'te ABD öncülüğünde uluslararası bir koalisyon oluşturulmuştu. Suriye'de, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), geçen hafta sonu IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası olan Bağuz'da kontrolün sağlandığını duyurmuştu. IŞİD'in Irak'ın bazı bölgelerindeki hakimiyeti de Aralık 2017'de sona erdirilmişti.

AFP/JD,GY

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