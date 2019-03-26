 IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon: Binden fazla sivil öldü | DÜNYA | DW | 29.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon: Binden fazla sivil öldü

Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı mücadele için ABD komutasında oluşturulan uluslararası koalisyon 2014’ten beri bin 257 sivilin öldüğünü açıkladı. Sivil toplum örgütü Airwars ise bu sayının daha yüksek olduğunu iddia etti.

default

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon ABD öncülüğünde oluşturulmuştu

Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD ile mücadele için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun operasyonlarında beş yıl içinde bin 200'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği açıklandı. Resmi adı "Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı” olan koalisyonun açıklamasında, Ağustos 2014'ten Şubat 2019’un sonuna kadar IŞİD'e yönelik 34 bin civarında hava operasyonu düzenlendiği belirtildi. Bu operasyonlarda, “yanlışlıkla en az bin 257 sivilin öldürüldüğü” kaydedildi.

Londra merkezli uluslararası operasyonların sivillere yönelik etkisini araştıran Airwars adlı sivil toplum kuruluşu ise ABD komutasındaki uluslararası koalisyonun hava saldırılarında yaklaşık 7 bin 600 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

IŞİD örgütü 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarında güçlenmeye başlamıştı. Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerini işgal eden örgüt, halifelik ilan etmiş, Suriye'nin büyük bölümünü ele geçirmişti. IŞİD ile mücadele için 2014'te ABD öncülüğünde uluslararası bir koalisyon oluşturulmuştu. Suriye'de, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), geçen hafta sonu IŞİD'in elinde kalan son toprak parçası olan Bağuz'da kontrolün sağlandığını duyurmuştu. IŞİD'in Irak'ın bazı bölgelerindeki hakimiyeti de Aralık 2017'de sona erdirilmişti.

AFP/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

SDG: Suriye'de IŞİD tamamen yok edildi

SDG, ülkede IŞİD'in elindeki son bölge olan Bağuz'da denetimin ele geçirildiği duyuruldu. SDG Dış İlişkiler Sorumlusu, IŞİD'e karşı kazanılan askeri zafere rağmen terörün yenilgiye uğratılması konusunda uyarıda bulundu. (23.03.2019)  

IŞİD üyelerini yargılama çıkmazı

Suriye'de teslim olan veya esir alınan on binlerce IŞİD militanını kim yargılayacak? Batılı ülkeler isteksiz, Şam rejimine sıcak bakılmıyor, Irak'ta ise adliyeler IŞİD davalarıyla dolmuş taşmış durumda. (26.03.2019)  

SDG’den IŞİD militanları için uluslararası mahkeme çağrısı

Arap ve Kürt birliklerinden kurulu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yakaladıkları IŞİD militanlarının yargılanması için ülkede özel uluslararası mahkeme kurulmasını talep etti. (25.03.2019)  

Benzer içerik

Syrien, Baghouz: Männer, die verdächtigt werden, IS Kämpfer zu sein zu sein werden von der SDF durchsucht

IŞİD üyelerini yargılama çıkmazı 26.03.2019

Suriye'de teslim olan veya esir alınan on binlerce IŞİD militanını kim yargılayacak? Batılı ülkeler isteksiz, Şam rejimine sıcak bakılmıyor, Irak'ta ise adliyeler IŞİD davalarıyla dolmuş taşmış durumda.

Syrien Angriff auf IS Stellungen in Baghouz

SDG: Suriye'de IŞİD tamamen yok edildi 23.03.2019

SDG, ülkede IŞİD'in elindeki son bölge olan Bağuz'da denetimin ele geçirildiği duyuruldu. SDG Dış İlişkiler Sorumlusu, IŞİD'e karşı kazanılan askeri zafere rağmen terörün yenilgiye uğratılması konusunda uyarıda bulundu.

55. Münchner Sicherheitskonferenz | James Jeffrey

ABD’li Jeffrey: Türkiye ile Suriye’de YPG’siz güvenli bölge için çalışıyoruz 26.03.2019

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye’de içinde YPG güçlerinin bulunmadığı bir güvenli bölge kurulması için Türkiye ile çalıştıklarını belirtti. Jeffrey IŞİD ile mücadelenin devam edeceğini de belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Venezuela Juan Guaido in der Nationalversammlung (Reuters/M. Bello)

Guaido 15 yıl kamu hizmetinden azledildi

Venezuela Devlet Denetçiliği, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'yu kamu görevlerinden azletti. 15 yıl süreyle yetkileri elinden alınan Ulusal Meclis Başkanı Guaido "mücadeleye sokakta devam edeceğiz" dedi.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  