 IŞİD’den Telafer’de bombalı araçla saldırı | DÜNYA | DW | 25.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

IŞİD’den Telafer’de bombalı araçla saldırı

Irak’ın Telafer kentinde bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az iki kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

default

Irak güçleri kenti Ağustos 2017'de IŞİD'den geri almıştı

Irak'ın Musul'a bağlı Telafer kentinde bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az iki kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Bomba yüklü aracın kent merkezindeki bir kahvenin yakınında patladığı kaydediliyor.

IŞİD saldırının sorumluluğunu kendi propaganda aracı olan Amak haber ajansı üzerinden üstlendi.

Saldırı, Irak güçlerinin kenti Ağustos 2017'de IŞİD'den geri alması sonrası kentte düzenlenen ilk saldırı olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık 200 bin nüfusu olan Telafer, ABD'nin 2003 yılındaki Irak işgali sonrasında sık sık Sünni ve Şiiler arasında mezhepsel çatışmalara sahne olmuştu. IŞİD'in bazı üst düzey komutanları da Telafer doğumlu.

AFP, Reuters / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Washington'dan Irak'a IŞİD güvencesi

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD'le mücadele konusunda Bağdat'a güvence verdi. İran da ABD'nin bölgedeki varlığını "mantıksız" sözleriyle değerlendirdi. (22.12.2018)  

Irak'ın notasına Türkiye'den yanıt: Operasyonlar sürecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, TSK‘nın Kuzey Irak'a düzenlediği hava operasyonları nedeniyle Ankara'yı kınayan Bağdat'a, "Terör örgütleri Irak'ta yuvalandıkları müddetçe operasyonlara devam edilecek" yanıtını verdi. (15.12.2018)  

Irak'a dönen Ezidiler: "Ölü topraklara döndük"

Uluslararası Af Örgütü IŞİD'in yenilmesinin ardından Sincar'a dönen Ezidi çiftçilerle görüşerek bir rapor hazırladı. Rapora göre IŞİD Ezidilerin yeniden bir hayat kurma olanaklarını kasıtlı olarak ortadan kaldırdı. (13.12.2018)  

Benzer içerik

Mike Pompeo spricht mit Reportern im United Nations Hauptsitz

Washington'dan Irak'a IŞİD güvencesi 22.12.2018

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD'le mücadele konusunda Bağdat'a güvence verdi. İran da ABD'nin bölgedeki varlığını "mantıksız" sözleriyle değerlendirdi.

Shingal

Irak'a dönen Ezidiler: "Ölü topraklara döndük" 13.12.2018

Uluslararası Af Örgütü IŞİD'in yenilmesinin ardından Sincar'a dönen Ezidi çiftçilerle görüşerek bir rapor hazırladı. Rapora göre IŞİD Ezidilerin yeniden bir hayat kurma olanaklarını kasıtlı olarak ortadan kaldırdı.

Verteidigungsministerin Frankreich Florence Parly

Fransa'dan ABD'ye tepki: Bir günde çekip gidemezsiniz 21.12.2018

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'deki Amerikan askerlerini çekeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını eleştirdi. Fransız bakan, "Askerlerinizi öyle bir günde çekemezsiniz" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

China | Mann entführt Bus in Longyan und fährt in Menschenmenge (RFA)

Otobüsü kaçırıp yayaların arasına daldı

Çin'in güneydoğusundaki Longyan kentinde bıçaklı bir saldırgan, bir yolcu otobüsünü kaçırarak yayaların arasına daldı. Saldırıda en az 8 kişi ölürken 22 kişi yaralandı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  