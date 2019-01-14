IŞİD'den Menbiç'te bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Menbiç kentinde bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, saldırıda dört Amerikan askerinin öldüğünü, üçünün de yaralandığını açıkladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, kent merkezindeki bir restoranı hedef alan saldırıda, ikisi ABD askeri, 16 kişinin öldüğü belirtilmişti. AFP'nin haberine göre, Gözlemevi, saldırıda ölenler arasında dokuz sivil ve beş Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubu da bulunduğunu bildirmişti. Gözlemevi direktörü Rami Abdulrahman, saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentin yönetimini elinde bulunduran Menbiç Askeri Konseyi de patlamanın çarşıdaki bir restoran yakınlarında meydana geldiğini açıkladı. Anadolu Ajansı, ABD ordusunun, helikopterlerle bölgedeki askerlerini tahliye ettiğini bildirdi.

Saldırıyı IŞİD üstlenirken, örgütün yayın organı olarak bilinen bir sitede, bir IŞİD üyesinin, yabancı askerlerin devriyesi sırasında üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği infilak ettirdiği belirtildi.

ABD askerlerinin de ölenler arasında yer aldığı Menbiç'teki saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık ortasında Suriye'den Amerikan askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından ve Suriye'nin kuzeyi için Türkiye ile ABD arasında "güvenli bölge" görüşmeleri devam ederken gerçekleşti.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,DÇÜ

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