 IŞİD′den Menbiç′te bombalı saldırı | DÜNYA | DW | 16.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

IŞİD'den Menbiç'te bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentinde bombalı saldırı düzenlendi. ABD, IŞİD'in üstlendiği saldırıda dört askerinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda sivillerin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Menbiç kent merkezinde 29 Aralık 2018'de çekilen bir fotoğraf

Menbiç kent merkezinde 29 Aralık 2018'de çekilen bir fotoğraf

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Menbiç kentinde bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, saldırıda dört Amerikan askerinin öldüğünü, üçünün de yaralandığını açıkladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, kent merkezindeki bir restoranı hedef alan saldırıda, ikisi ABD askeri, 16 kişinin öldüğü belirtilmişti. AFP'nin haberine göre, Gözlemevi, saldırıda ölenler arasında dokuz sivil ve beş Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensubu da bulunduğunu bildirmişti. Gözlemevi direktörü Rami Abdulrahman, saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentin yönetimini elinde bulunduran Menbiç Askeri Konseyi de patlamanın çarşıdaki bir restoran yakınlarında meydana geldiğini açıkladı. Anadolu Ajansı, ABD ordusunun, helikopterlerle bölgedeki askerlerini tahliye ettiğini bildirdi.

Saldırıyı IŞİD üstlenirken, örgütün yayın organı olarak bilinen bir sitede, bir IŞİD üyesinin, yabancı askerlerin devriyesi sırasında üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği infilak ettirdiği belirtildi.

ABD askerlerinin de ölenler arasında yer aldığı Menbiç'teki saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık ortasında Suriye'den Amerikan askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından ve Suriye'nin kuzeyi için Türkiye ile ABD arasında "güvenli bölge" görüşmeleri devam ederken gerçekleşti.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriyeli Kürtlerden güvenli bölge planına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye’de kurulması için görüşmelerin yürütüldüğü güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını söyledi. Suriyeli Kürtler, Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölge planına karşı çıktı. (15.01.2019)  

Erdoğan ve Trump "güvenli bölge" planını görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Erdoğan'ın "Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını" belirttiği görüşmede, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması fikri de ele alındı. (14.01.2019)  

Rus askeri polisi Menbiç'te

Türkiye'nin askeri operasyon tehdidinde bulunduğu Menbiç'in civarında Rus askeri polisinin devriye gezmeye başladığı bildirildi. Kentteki YPG güçlerinin yardım çağrısı üzerine Suriye ordusu kenti çevrelemişti. (08.01.2019)  

Suriye ordusu: 400 YPG'li Menbiç'ten çekildi

Suriye yönetimi, ülkenin kuzeyi ile ilgili varılan anlaşma gereği 400 YPG mensubunun Menbiç'ten çekildiğini açıkladı. YPG, Menbiç'te kontrolü devralması için Şam'a çağrıda bulunmuştu. (02.01.2019)  

Benzer içerik

Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan NATO Treffen

Erdoğan ve Trump "güvenli bölge" planını görüştü 14.01.2019

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Erdoğan'ın "Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını" belirttiği görüşmede, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması fikri de ele alındı.

Syrien Krieg US-Armee in Hadschin

BM Hajin’de yeni çatışmalar konusunda uyardı 11.01.2019

BM, Suriye’nin doğusundaki Hajin kentinde IŞİD ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki yeni çatışmalar konusunda uyardı. Ayrıca BM bölgede sivillerin maruz kaldıkları şiddet nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Syrien Ost-Ghuta Duma Russische Militärpolizisten

Rus askeri polisi Menbiç'te 08.01.2019

Türkiye'nin askeri operasyon tehdidinde bulunduğu Menbiç'in civarında Rus askeri polisinin devriye gezmeye başladığı bildirildi. Kentteki YPG güçlerinin yardım çağrısı üzerine Suriye ordusu kenti çevrelemişti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sergei Lawrow Außenminister Russland (picture-alliance/dpa/V. Prokofyev)

Rusya: Suriye'nin kuzeyi Şam'ın kontrolüne geçmeli

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye hükümetinin ülkenin kuzeyindeki bölgeleri tekrar kontrolü altına alacağını söyledi. Lavrov, "Kürtler ancak Şam'ın kontrolünde güvende olur" dedi.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  