IŞİD Suriye'nin doğusunda yarım kilometrelik alana sıkıştı

IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki küçük bir köyde yaklaşık yarım kilometrelik alana sıkıştığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD'in ortadan kaldırıldığının Cumartesi günü duyurulacağını açıklamıştı. Ancak Suriyeli üst düzey bir komutan, birliklerin sivilleri korumak için ilerleyişi yavaşlattığını kaydetti.

Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) komutan Jiya Fırat "IŞİD tahminen 700 metre uzunluğunda ve 700 metre genişliğinde bir alanda kuşatıldı" şeklinde konuştu. Fırat "Baghuz atış menzilimiz içinde. Ancak hala insan kalkanı olarak kapana kısılmış siviller olduğunu göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz" açıklamasını yaptı. Fırat "Çok kısa süre içinde, birkaç günden uzun değil... IŞİD'in varlığının resmi olarak sona erdiğini duyuracağız" dedi.

Operasyonda sivil kayıp endişesi

Suriye'nin doğusunda IŞİD'e yönelik operasyon sivillerin bölgedeki varlığı nedeniyle yavaş ilerledi. ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Sean Ryan "Güvenli alanlara kaçmaya çalışan yüzlerce sivili gördüğümüz için zaman kaybı yaşanıyor" dedi.

IŞİD'in lideri Ebubekir el Bağdadi

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden de komutanlara Trump'ın verdiği süreye uymak adına operasyonu hızlandırmama çağrısı geldi. Örgütten Nedim Huri, "Savaşın temposunu siyasi zorunluluklar dikte etmemeli. Öncelikli olarak siviller ve siyasi rehineler korunmalı" diye konuştu.

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin doğusundan IŞİD'i çıkarmak için operasyona Eylül ayında başladı. Bölgede yaklaşık 700 IŞİD'linin olduğu tahmin ediliyor. IŞİD'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin bölgede olduğu düşünülmüyor. Çoğu IŞİD'linin Suriye'nin Bedia çölüne kaçtığı tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Aralık ayında aldığı sürpriz bir kararla, IŞİD'in yenildiğini belirterek Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamıştı. ABD'nin Suriye politikasında büyük bir değişime işaret eden bu karar, dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis ve IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa etmesine neden olmuştu.

IŞİD örgütü 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarında güçlenmeye başlamıştı. Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerini işgal eden örgüt, halifelik ilan etmiş, Suriye'nin büyük bölümünü ele geçirmişti. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, 360 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Milyonlarca kişi aralarında Türkiye'nin de olduğu komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı.

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AFP/BW,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe