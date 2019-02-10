 IŞİD Suriye′nin doğusunda yarım kilometrelik alana sıkıştı | DÜNYA | DW | 16.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

IŞİD Suriye'nin doğusunda yarım kilometrelik alana sıkıştı

Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki küçük bir köyde yaklaşık yarım kilometrelik alana sıkıştığını duyurdu.

Syrien Angriffe US-geführte Koalition in Hajin (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki küçük bir köyde yaklaşık yarım kilometrelik alana sıkıştığı bildirildi. ABD Başkanı  Donald Trump, IŞİD'in ortadan kaldırıldığının Cumartesi günü duyurulacağını açıklamıştı. Ancak Suriyeli üst düzey bir komutan, birliklerin sivilleri korumak için ilerleyişi yavaşlattığını kaydetti.

Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) komutan Jiya Fırat "IŞİD tahminen 700 metre uzunluğunda ve 700 metre genişliğinde bir alanda kuşatıldı" şeklinde konuştu. Fırat "Baghuz atış menzilimiz içinde. Ancak hala insan kalkanı olarak kapana kısılmış siviller olduğunu göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde hareket ediyoruz" açıklamasını yaptı. Fırat "Çok kısa süre içinde, birkaç günden uzun değil... IŞİD'in varlığının resmi olarak sona erdiğini duyuracağız" dedi.

Operasyonda sivil kayıp endişesi

Suriye'nin doğusunda IŞİD'e yönelik operasyon sivillerin bölgedeki varlığı nedeniyle yavaş ilerledi. ABD'nin liderliğindeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Sean Ryan "Güvenli alanlara kaçmaya çalışan yüzlerce sivili gördüğümüz için zaman kaybı yaşanıyor" dedi. 

IŞİD'in lideri Ebubekir el Bağdadi

IŞİD'in lideri Ebubekir el Bağdadi

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden de komutanlara Trump'ın verdiği süreye uymak adına operasyonu hızlandırmama çağrısı geldi. Örgütten Nedim Huri, "Savaşın temposunu siyasi zorunluluklar dikte etmemeli. Öncelikli olarak siviller ve siyasi rehineler korunmalı" diye konuştu. 

Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'nin doğusundan IŞİD'i çıkarmak için operasyona Eylül ayında başladı. Bölgede yaklaşık 700 IŞİD'linin olduğu tahmin ediliyor. IŞİD'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin bölgede olduğu düşünülmüyor. Çoğu IŞİD'linin Suriye'nin Bedia çölüne kaçtığı tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Aralık ayında aldığı sürpriz bir kararla, IŞİD'in yenildiğini belirterek Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamıştı. ABD'nin Suriye politikasında büyük bir değişime işaret eden bu karar, dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis ve IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa etmesine neden olmuştu.

IŞİD örgütü 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarında güçlenmeye başlamıştı. Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerini işgal eden örgüt, halifelik ilan etmiş, Suriye'nin büyük bölümünü ele geçirmişti. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, 360 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Milyonlarca kişi aralarında Türkiye'nin de olduğu komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı.

Video izle 02:05
Şimdi canlı
02:05 dk

IŞİD'den geriye kalan kimsesiz çocuklar

AFP/BW,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

IŞİD ile küresel çapta mücadele arayışı

IŞİD ile mücadele koalisyonunun savunma bakanları Münih’te toplandı. Bakanlar süren terör tehdidi, küresel mücadele arayışı ve ABD’nin Suriye’den çekilmesinin bu mücadeleye olası etkilerini masaya yatırdı. (15.02.2019)  

Trump: IŞİD’e karşı kesin zafer haftaya açıklanabilir

ABD Başkanı Trump, Irak ve Suriye'de IŞİD’in kontrolü altındaki toprakların neredeyse tamamen geri alındığını, resmi açıklamanın haftaya yapılmasını beklediğini söyledi. (07.02.2019)  

Interpol'den uyarı: IŞİD 2.0 dalgası başlayabilir

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock IŞİD ile ilişkili eylemlerden hapis cezası alan birçok kişinin birkaç yıla kadar serbest kalacağı ve bunun da yeni bir suç dalgası yaratacağı uyarısında bulundu. (20.12.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

IŞİD'den geriye kalan kimsesiz çocuklar  

Benzer içerik

Syrien Angriffe US-geführte Koalition in Hajin

Suriye'nin doğusunda IŞİD'e operasyon 10.02.2019

Suriye'nin doğusunda IŞİD'e yönelik operasyon hız kazandı. Bölgede 600'den fazla cihatçı olduğu düşünülüyor. SDG'ye göre bu cihatçılar arasında IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi yok.

Syrien Angriffe US-geführte Koalition in Hajin

Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı operasyon sürüyor 11.02.2019

Suriye'nin doğusunda IŞİD'in varlığını sona erdirmek için başlatılan operasyon devam ediyor. Suriye Demokratik Güçleri'nin ilerleyişinin mayınlar ve keskin nişancılar nedeniyle yavaşladığı belirtiliyor.

F/A-18 Super Hornet US-Kampfjet USA Irak Islamischer Staat Symbolbild Angriff

IŞİD ile küresel çapta mücadele arayışı 15.02.2019

IŞİD ile mücadele koalisyonunun savunma bakanları Münih’te toplandı. Bakanlar süren terör tehdidi, küresel mücadele arayışı ve ABD’nin Suriye’den çekilmesinin bu mücadeleye olası etkilerini masaya yatırdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Foto: Arşiv

Suriye'nin kuzeyinde Öcalan eylemi

Suriye'nin Kamışlı kentinde 20 yıldır İmralı cezaevinde olan Öcalan'la dayanışma için eylem düzenlendi. PKK lideri Öcalan, 20 yıl önce yakalanarak hapse atılmıştı.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  