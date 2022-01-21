IŞİD Suriye’de cezaevine saldırdı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir hapishaneye IŞİD militanlarınca düzenlenen saldırıda en az 18 Kürt güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıyla ilgili Cuma günü yaptığı açıklamada, çıkan çatışmada en az 16 IŞİD militanın da öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Suriye Demokratik Güçleri, saldırı sonrası hapishaneden kaçan 89 paralı askerin kısa süre sonra yeniden ele geçirildiğini bildirdi. Cezaevi civarındaki çatışmalar Cuma günü de devam etti.

IŞİD Perşembe akşamı tutukluları serbest bırakmak amacıyla Haseke şehrinde bulunan Gvajran hapishanesine saldırmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, söz konusu cezaevinde aralarında üst düzey yöneticilerinin de olduğu yaklaşık 3 bin 500 IŞİD militanının bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "IŞİD militanları tarafından ikinci kitlesel kaçış girişiminde" bulunulduğu belirtilirken, bu eylemin örgütün Suriye ve Irak'ta askeri olarak büyük ölçüde çökertildiği 2019 yılından bu yana düzenlediği en büyük saldırı olduğu vurgulandı.

Gözlemevi, saldırıda hayatını kaybeden Kürtlerin resmi olarak Suriye Demokratik Güçleri mensubu olmadıklarını duyurdu.

AFP / TY,ET

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