 IŞİD lideri Bağdadi′nin 4 akrabası tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 16.11.2019

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TÜRKİYE

IŞİD lideri Bağdadi'nin 4 akrabası tutuklandı

Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin eşinden sonra dört yakın akrabası daha Türkiye'de ele geçirildi.

Bağdadi 27 Ekim'de öldürüldü

Bağdadi 27 Ekim'de öldürüldü

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu belirtilen 25 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerinde silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda geçen günlerde öldürülen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yakın akrabası olduğu belirtilen 11 kişi Kırşehir'de, 5 kişi Samsun'da, 3 kişi Ordu'da ve 6 kişi de Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 25 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 19'u ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği'ne teslim edildi.

"Biz de hanımını yakaladık"

El Bağdadi'nin eşi de geçtiğimiz hafta Türkiye'de ele geçirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde açıklama yapmış, "Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Bakın ilk defa şimdi bugün açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Bağdadi'nin İdlib'deki bir operasyon sonucu öldüğünü 27 Ekim'de açıklamış, DNA testiyle yapılan kimlik teşhisinin ardından cansız bedeninin denize gömüldüğü kaydedilmişti.

DHA, dpa, DW/ TY/EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Bağdadi’nin kız kardeşi yakalandı

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