 IŞİD kampından 15 kişi Almanya′ya getirildi | ALMANYA | DW | 21.12.2020

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ALMANYA

IŞİD kampından 15 kişi Almanya'ya getirildi

Alman hükümeti, Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD kamplarından Alman vatandaşı üç kadın ve 12 çocuğun Almanya'ya getirildiğini açıkladı. Getirilen kadınlardan biri tutuklandı.

Suriye'nin kuzeyinde kamplarda bulunan kadın ve çocuklar (Fotoğraf arşivden)

Suriye'nin kuzeyinde kamplarda bulunan kadın ve çocuklar (Fotoğraf arşivden)

Suriye'nin kuzeyinde IŞİD militanlarının bulunduğu kamplarda tutulan Alman vatandaşı üç kadın ve 12 çocuk güvenlik güçlerinin eşliğinde Pazar günü Almanya'ya getirildi. Getirilen çocuklardan 5'inin gelen kadınların çocukları olduğu, diğerlerinin ise anne ve babası olmayan çocuklar olduğu belirtildi.

Federal Başsavcılık, gelen kadınlardan 21 yaşındaki Leonara M.'nin Frankfurt Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra "insanlığa karşı suç işlenmesine yardım etmek ve silah yasasının ihlali" suçlarından tutuklandığını açıklandı.

Tutuklanan Leonara M.'nin henüz 15 yaşındayken Mart 2015'te IŞİD militanlarından biriyle birlikte olmak için Suriye'ye gittiği, daha sonra söz konusu militanın üçüncü karısı olduğu ve iki çocuk dünyaya getirdiği belirtiliyor. Leonara M.'nin evlendiği eşiyle birlikte Ezidi bir kadına köle muamelesi yaptıkları ve Ezidi kadını tekrar bir başkasına "sattıkları" iddia ediliyor.

Getirilenler Pazar günü Frankfurt Havalimanı'na indi

Getirilenler Pazar günü Frankfurt Havalimanı'na indi

Güvenlik makamlarının verdiği bilgiye göre Leonara M. ve IŞİD'in gizli servis militanı olan kocası, çocuklarıyla birlikte 2017 yazı aylarında IŞİD'in merkezi olan Rakka'dan kaçtı, Ocak 2019'da ise şimdiye kadar tutuldukları IŞİD kampına götürüldü.

Alman vatandaşı 70 kişi daha kamplarda

Haber portalı Spiegel'in edindiği bilgilere göre Suriye'den getirilen diğer iki kadın hakkında da terör soruşturması yürütülüyor. Bild gazetesinin haberinde de diğer kadınların Hamburg'dan Suriye'ye giden 24 yaşındaki Merve A. ve Bonn'dan giden Yasmin A. oldukları aktarıldı. Bild'in haberinde Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda hâlâ Alman vatandaşı 70 yetişkin ve 150 de Alman ebeveyni olan çocuk bulunuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuyla ilgili açıklamasında, operasyonun uzun hazırlıklar sonrası yapıldığını ifade ederek operasyonun başarıyla tamamlanmasından dolayı memnun olduğunu söyledi. Maas, bazı çocukların hasta olduğunu ve bu konuda gerekli girişimlerin yapıldığına da dikkat çekti.

Almanya'nın yanı sıra Finlandiya da iki kadın ve altı çocuğu Suriye'nin kuzeyindeki kamplardan geri aldı.

AFP,dpa/HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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