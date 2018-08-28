 IŞİD destekçisi Alman kadına ″çocuk köleleştirme″ suçlaması | ALMANYA | DW | 28.12.2018

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ALMANYA

IŞİD destekçisi Alman kadına "çocuk köleleştirme" suçlaması

Ocak 2016'da Türkiye'de gözaltına alınarak Almanya'ya iade edilen Jennifer W. hakkında savaş suçu işlediği iddiasıyla dava açıldı. W. IŞİD adına Irak'ta faaliyette bulunmak ve bir çocuğu köleleştirmekle suçlanıyor.

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Almanya'da Federal Başsavcılık, IŞİD destekçisi olduğu belirtilen Alman kadın aleyhinde dava açtı. 27 yaşındaki Jennifer W., Irak'ta savaş suçu işlemekle suçlanıyor.

Federal Başsavcılık yaptığı açıklamada kadın hakkında "yeterli derecede şüphe" bulunduğunu kaydetti. İddianamede W.'ye, kocasıyla birlikte beş yaşındaki bir kız çocuğunu köleleştirme ve gaddar bir biçimde öldürme suçlaması yöneltildi. Sanığın Eylül 2014'ten itibaren bir süre Irak'ta yaşadığı ve 2015 yazında eşiyle birlikte savaş esiri bir kız çocuğunu satın alarak köleleştirdiği belirtildi. Çocuk hastalandığında ise adamın çocuğu dışarıda zincirlediği ve güneş altında susuzluktan ölmeye terk ettiği ifade edildi.

Deutschland Generalbundesanwalt Peter Frank

Federal Başsavcı Petar Frank, sanık Jennifer W.'ye savaş suçu suçlaması yöneltiyor.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Suçlanan kişi kocasına istediklerini yaptırmış ve kız çocuğunun kurtarılması için hiçbir teşebbüste bulunmamıştır" denildi. Açıklamada sanığın eşinin Alman vatandaşı olmadığını ve Almanya'da yaşamadığı kaydedildi.

Sanık Jennifer W. Ocak 2016'da Türkiye'de gözaltına alınmış ve ardından Almanya'ya iade edilmişti. W., Haziran 2018'de Suriye'ye gitmek üzere ülkeyi terk etmeye çalışırken Bavyera eyaletinde gözaltına alınmıştı. Federal Başsavcılık, yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, temmuz ayında kadın hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Söz konusu karar, IŞİD destekçisi bir Alman kadın hakkında çıkarılmış ilk yakalama emri olma özelliğini taşıyor.

Jennifer W.'nin Irak'ta bulunduğu sırada Felluce ve Musul kentlerinde IŞİD bünyesinde örgütün koyduğu davranış ve giyim kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden "ahlak polisi" olarak görev yaptığı ileri sürülüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BÜ,EC

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