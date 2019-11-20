IŞİD şüphelisi bir kadın daha Almanya'ya dönüyor

Alman hükümetinin desteği ile ilk kez IŞİD zanlısı bir Alman vatandaşı, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD’lilerin tutulduğu kamptan ayrılarak, ülkeye geri dönecek. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli Kürtlerin gözetimi altındaki El Hol Kampı’nda tutulan ve üç çocuğuyla birlikte Almanya’ya geri dönmek isteyen kadının Suriye’den ayrıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde tutulan Alman vatandaşı üç çocuğun daha anneleriyle birlikte buradan Irak’a geçtiği" kaydedildi. Ailenin Irak'a geçişini eski bir ABD’li diplomatın organize ettiği bildirildi.

Alman haber ajansı dpa, ailenin Cumartesi günü Almanya'ya ulaşmasının beklendiğini bildirdi. 30 yaşındaki Laura H. adlı kadının kendi çocuklarının yanı sıra himayesinde ABD vatandaşı iki yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu, ancak bu kız çocuğunun Almanya'ya gelmeyeceği belirtildi. Alman basınında yer alan haberlerde 2016 yılında Giessen'den iki çocuğuyla birlikte IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye giden kadına Almanya’da terör örgütüne üyelik şüphesiyle soruşturma açılabileceği belirtildi.

Alman hükümeti, Suriye’deki kamplarda tutulan kadınların ülkeye dönüşüne ilişkin vaka özelinde karar vereceğini kaydetmişti.

Geçen hafta Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD şüphelisi iki kadın Frankfurt’a gelmişti. Kadınlardan biri hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, güvenlik makamlarının Türkiye'den Almanya'ya sınırdışı edilen şüphelilerin bir tehlike oluşturmaması için gereken önlemleri alacağını söylemişti. Merkel şahıslar hakkında federal ve eyalet düzeyinde terörle mücadele merkezlerinde bir güvenlik değerlendirmesi yapılacağını belirtmişti.

DW, dpa/SÖ, JD

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