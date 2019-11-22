 IŞİD şüphelisi Alman kadın Almanya′ya döndü | ALMANYA | DW | 24.11.2019

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ALMANYA

IŞİD şüphelisi Alman kadın Almanya'ya döndü

IŞİD şüphelisi Laura H. adlı Alman kadın, hükümetin girişimleri sonucu Suriye'den Almanya'ya döndü.

Sembolik fotoğraf

Sembolik fotoğraf

Alman hükümetinin desteğiyle ilk kez IŞİD zanlısı bir Alman vatandaşı, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD’lilerin tutulduğu kamptan ayrılarak Almanya'ya döndü. Otuz yaşındaki Laura H. adlı kadın üç çocuğuyla birlikte Cumartesi gecesi Frankfurt Havalimanı'na geldi.

2016 yılında Giessen'den eşi ve çocuklarıyla birlikte IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye giden kadın hakkında, terör örgütüne üyelik şüphesi ve çocuklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle velayet görevini ihmal suçlamalarıyla soruştuma açılacağı belirtildi. Kadının suçlu olduğunu kanıtlayan delillerin henüz mevcut olmaması nedeniyle tutuklanmadığı da kaydedildi.

Spiegel dergisinde yer alan haberde, havalimanında kadının pasaportuna el konulduğu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bilgisine yer verildi.

Eşi Suriye'deki bir çatışmada ölen Laura H., çocuklarıyla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerin elindeki kampta tutuluyordu.

Frankfurt'a geçen hafta da Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD şüphelisi iki kadın gelmişti. Kadınlardan biri hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, güvenlik makamlarının Türkiye'den Almanya'ya sınır dışı edilen şüphelilerin bir tehlike oluşturmaması için gereken önlemleri alacağını söylemişti. Merkel şahıslar hakkında federal ve eyalet düzeyinde terörle mücadele merkezlerinde bir güvenlik değerlendirmesi yapılacağını belirtmişti.

DW,dpa/SÖ,TY,CÖ

 

© Deutsche Welle Türkçe

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