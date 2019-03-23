 IŞİD üyesi Alman vatandaşı ve 3 çocuğu ülkeye döndü | ALMANYA | DW | 05.04.2019

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ALMANYA

IŞİD üyesi Alman vatandaşı ve 3 çocuğu ülkeye döndü

IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Irak'ta tutuklu bulunan 31 yaşındaki bir Alman vatandaşı ile 3 çocuğunun Almanya'ya dönüş yaptığı belirtildi.

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IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Irak'ta tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı ve üç çocuğu Irak'tan Almanya'ya dönüş yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada şimdiye kadar ülkeye dönen toplam çocuk sayısının 10'dan az olduğu belirtildi. 

Ailenin avukatı Mahmut Erdem müvekkili ve üç çocuğunun Perşembe günü Stuttgart havaalanına iniş yaptığını ve müvekilli olan 31 yaşındaki kadının tutuklandığını açıkladı. Avukat, ailenin geri dönmüş olması konusunda "Hükümete yaptığım çağrılar sonunda duyuldu" dedi.

IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Irak'ta hapis cezasına çarptırılan sekiz Alman vatandaşı daha bulunuyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre tutuklu Alman vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunuluyor. Tutuklu IŞİD militanlarının çocuklarının Almanya'da bulunan akrabalarının yanına alınması mümkün. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı ile Iraklı yetkililerin temas halinde olduğu açıklandı.

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IŞİD'e katılan Alman vatandaşlarının durumu

IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Irak ve Suriye'de tutuklanan Alman vatandaşlarının ülkeye dönüşü uzun süre tartışma yarattı.

Federal İçişleri Bakanlığı 2013 yılından bu yana yaklaşık bin kişinin IŞİD'e katılmak üzere Almanya'dan çıktığını tahmin ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Suriye'de Arap ve Kürt birliklerinden kurulu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği bölgede IŞİD üyesi olduğu tahmin edilen 66 Alman vatandaşının tutuklu olduğu düşünülüyor.

IŞİD üyesi tutukluların Alman pasaportu olması halinde ülkeye geri dönmek için talepte bulunmaları mümkün.

Ancak Alman hükümeti çifte pasaport sahibi IŞİD militanlarının vatandaşlıktan çıkartılması yönünde harekete geçti. Alman hükümeti, yabancı terör örgütlerine katılan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının iptal edilmesi yönünde Çarşamba günü karar aldı. Tasarı, geriye doğru işlemiyor ve reşit olmayanları kapsamayacak.

IŞİD militanları için uluslararası mahkeme çağrısı

ABD destekli SDG, tutukladıkları binlerce IŞİD militanının yargılanması için uluslararası özel mahkeme kurulmasını talep ediyor. Yabancı uyruklu IŞİD militanlarının Avrupa ülkeleri tarafından geri alınıp, geldikleri ülkelerde yargılanması talebi hem SDG hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmişti.

IŞİD militanlarının Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması da öneriler arasındaydı.

Cuma günü Paris'te bir araya gelen G-7 ülkeleri İçişleri Bakanları IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle Suriye ve Irak'ta tutuklu bulunan yabancı savaşçılar konusunda da görüşmelerde bulundu.

DW,dpa,AFP/MY,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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