 IŞİD üyesi Alman kadının davası başlıyor | ALMANYA | DW | 21.10.2019

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ALMANYA

IŞİD üyesi Alman kadının davası başlıyor

Dört yıl önce çocuklarıyla birlikte Almanya’yı terk ederek 2015'te IŞİD’e katılan ve daha sonra ülkesine dönen Alman kadın mahkemeye çıkarılacak.

Arşiv

Arşiv

Dört yıl önce çocuklarını da yanına alarak IŞİD'e katılmak üzere Almanya'dan ayrılan ve daha sonra ülkesine dönen Alman vatandaşı bir kadının, gelecek günlerde Düsseldorf'ta hakim önüne çıkarılacağı bildirildi.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Düsseldorf Federal Başsavcılığı söz konusu kadın hakkında soruşturma başlattı. Zanlı kadına yöneltilen suçlamalar arasında, çocuklarını Suriye'de hayati tehlike altına sokmak da bulunuyor. Kadının bir oğlunun 2018 yılında Suriye'deki bir füze saldırısında hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Nisan ayı başında Stuttgart havalimanında gözaltına alınan 32 yaşındaki kadın, Düsseldorf Başsavcılığı'nın emriyle gözaltına alınmıştı. Mayıs sonunda ise kadın hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Suriye'den Almanya'ya döndü

Hazırlanan iddianameye göre kadın, 2015 sonbaharında eşi karşı çıkmasına rağmen çocuklarıyla birlikte terör örgütü IŞİD'e katılmak üzere Almanya'dan ayrıldı. Başsavcılık, çocukların, bombalanan ve silah ateşine maruz kalan konutlarda yaşamak ve bir kez halka açık infaz izlemek zorunda bırakıldığını belirtti.

Alman kadının ayrıca, daha sonra öldürülen oğlunun altı yaşındayken IŞİD'in askeri eğitimine katılmasına izin verdiği ifade edildi. Kadının aynı zamanda IŞİD'li kadınların oluşturduğu silahlı grup "Katiba Nusayba"nın da bir üyesi olduğu kaydedildi. Suriye'de bir IŞİD'liyle evlenen kadının söz konusu kişiden de ayrıca bir çocuğu olduğu ifade edildi. Oğlu ve yeni kocasının ölümünün ardından kadının, diğer çocuklarıyla birlikte Almanya'ya döndüğü belirtildi.

dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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