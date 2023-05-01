  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Presidential Press Office/REUTERS
PolitikaTürkiye

IŞİD'in lideri MİT tarafından "etkisiz hale" getirildi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin, MİT tarafından düzenlenen bir operasyonla "etkisiz hale" getirildiğini bildirdi.

https://p.dw.com/p/4Qk8o

TRT Türk ile yurt dışına yayın yapan bazı televizyon kanallarının ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür DEAŞ'ın başındaki kişileri, şurada buradaki terör örgütlerinin başlarını Amerika, vesaire etkisiz hale getirdiği zaman dünyayı ayağa kaldırırlar. İşte buyurun, şu anda biz DEAŞ'la ilgili bir değil, iki değil, üç değil, kaç tanesini etkisiz hale getirdik. PKK ile ilgili kaç tanesini etkisiz hale getirdik" diyen Erdoğan, MİT'in AKP iktidarı döneminde "uluslararası operasyonlar yapan, teröre karşı uluslararası alanda mücadele veren etkin bir teşkilata dönüştüğünü" belirtti. 

"Gerek fiziki mekan olarak gerek uluslararası iletişim açısından şu anda MİT'in çok geniş bir yayılma ağının bulunduğunu" vurgulayan Erdoğan, "Teşkilatımız aynı zamanda örneğin Amerikan ve Rus istihbarat birimlerinin görüşmelerine de ev sahipliği yapacak kapasiteye ulaşmıştır" dedi.

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, Kasım ayı sonunda liderleri Ebu Hasan el Haşemi el Kureyşi'nin öldüğünü, yeni liderlerinin Ebu Hüseyin el Kureyşi olduğunu duyurmuştu. 

DW,AFP / ET,JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İşten çıkartılan işçilerin eylemi (Fotoğraf: Arşiv)

1 Mayıs'tan seçime: İşçi önce demokrasi istiyor

Politika1 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sör Tim Berners-Lee'nin ilk World Wide Web'i tasarladığı NeXT bilgisayarı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

Teknoloji30 Nisan 2023
Tunceli kent merkezinde CHP'nin bayrakları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asılı

Tunceli'de Kılıçdaroğlu heyecanı

Tunceli'de Kılıçdaroğlu heyecanı

Politika30 Nisan 2023
Sivil Platform lideri Donald Tusk

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Politika29 Nisan 2023
Almanya'da sandıklar 27 Nisan Perşembe günü açıldı

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Politika29 Nisan 2023
Isar 2 nükleer santrali

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Doğa ve Çevre29 Nisan 2023
Diyarbakır'da 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alınan bir kişi

Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları serbest

Amed Şehir Tiyatrosu oyuncuları serbest

Hukuk ve Adalet28 Nisan 202304:26 dak.
Ana sayfaya dön