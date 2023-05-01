IŞİD'in lideri MİT tarafından "etkisiz hale" getirildi

TRT Türk ile yurt dışına yayın yapan bazı televizyon kanallarının ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür DEAŞ'ın başındaki kişileri, şurada buradaki terör örgütlerinin başlarını Amerika, vesaire etkisiz hale getirdiği zaman dünyayı ayağa kaldırırlar. İşte buyurun, şu anda biz DEAŞ'la ilgili bir değil, iki değil, üç değil, kaç tanesini etkisiz hale getirdik. PKK ile ilgili kaç tanesini etkisiz hale getirdik" diyen Erdoğan, MİT'in AKP iktidarı döneminde "uluslararası operasyonlar yapan, teröre karşı uluslararası alanda mücadele veren etkin bir teşkilata dönüştüğünü" belirtti.

"Gerek fiziki mekan olarak gerek uluslararası iletişim açısından şu anda MİT'in çok geniş bir yayılma ağının bulunduğunu" vurgulayan Erdoğan, "Teşkilatımız aynı zamanda örneğin Amerikan ve Rus istihbarat birimlerinin görüşmelerine de ev sahipliği yapacak kapasiteye ulaşmıştır" dedi.

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, Kasım ayı sonunda liderleri Ebu Hasan el Haşemi el Kureyşi'nin öldüğünü, yeni liderlerinin Ebu Hüseyin el Kureyşi olduğunu duyurmuştu.

DW,AFP / ET,JD

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