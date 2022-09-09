IŞİD'in üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretinden dönüş yolunda, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, IŞİD'in en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd" kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonra örgüt liderliği devralan Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra IŞİD içinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğu belirtilen zanlı hakkında Erdoğan şöyle konuştu:

"Uluslararası raporlarda ve BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti."

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde gözaltında olan zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve güvenlik önemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Zanlının Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla yakalandığı belirtildi.

AP,DHA / HT,ET