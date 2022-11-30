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Fotoğraf: Dabiq/Planet Pix via ZUMA Wire/ZUMAPRESS/picture alliance
TerörizmIrak

IŞİD, lideri el Kureyşi'nin öldüğünü duyurdu

24 dakika önce

IŞİD liderleri Ebu Hasan el Haşemi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurarak, yeni liderin ismini açıkladı.

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Radikal İslamcı terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) liderleri Ebu Hasan el Haşemi el Kureyşi'nin öldüğünü duyurdu. IŞİD sözcüsü, örgütün Telegram hesabından yayınladığı sesli mesajda, Iraklı Ebu Hasan el Haşemi el Kureyşi'nin "çatışma sırasında öldürüldüğünü" belirtti, ancak ne zaman ve nerede öldüğü hakkında bilgi vermedi. Sözcü ayrıntılı bilgi vermeksizin yeni "emir"in Ebu Hüseyin el Hüseyin el Kureyşi olduğunu ifade etti.

Ebu Hasan el Haşimi Mart ayında IŞİD'in liderliğini üstlenmişti. ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısında Şubat ayında düzenlediği operasyon sırasında Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Ebu Hasan el Haşimi'nin IŞİD'in yeni lideri olduğu duyurulmuştu.

Washington'un verdiği bilgilere göre, Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi özel birliklerin operasyonu sırasında, işlediği suçların hesabını vermemek için kendini havaya uçurmuştu. Ebu Bekir el Bağdadi'nin ABD operasyonu sırasında öldürülmesi sonrasında örgütün lideri olan Ebu İbrahim el Haşimi, 2019 yılından beri bu görevi yürütüyordu.

Ses kaydının doğruluğu ise henüz teyit edilmedi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir IŞİD uzmanı, mesajın doğruluğu konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin yarattığı baskıyı azaltmak için IŞİD'in liderleri ve üst düzey komutanlarının ölümü hakkında daha önce de yanlış bilgiler yaydığını söyledi.

IŞİD, 2014 yılında Irak ve Suriye'deki bazı bölgeleri kontrolü altına almıştı. Irak ordusu ve uluslararası güçlerin IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadele sonucunda, 2017 yılında IŞİD Irak'taki kontrolünü kaybetmişti. 2019 yılında da Suriye'de IŞİD'e karşı zafer kazanılmıştı. Ancak uzmanlar, her iki ülkede de IŞİD hücrelerinin hâlâ aktif olduğunu belirtiyor.

AFP, Reuters, dpa/JD, EC

 

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