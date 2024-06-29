IŞİD 5 yılda 4 bin kişiyi öldürdü

IŞİD Suriye'de alan hakimiyetini kaybetse de aktif olarak varlığını sürdürüyor. Son 5 yıldaki saldırılarında 4 binden fazla can aldı.

IŞİD bölgesel hakimiyetini 5 yıl önce kaybetse de Suriye hemen her gün ölümcül saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

2014'te Irak ve Suriye'de kontrolü altındaki geniş alanlarda hilafet ilan eden örgüt, ABD öncülüğündeki koalisyonun operasyonları sonucu Mart 2019'da hakimiyetini kaybetmişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi o tarihten bu yana 4 bin 85 kişinin IŞİD saldırılarında öldüğünü açıkladı. Kurbanların çoğu Şam rejimine bağlı askerler ve Kürt savaşçılar oldu. En az 627 sivil de IŞİD saldırılarında hayatını kaybetti.

IŞİD bu dönemde en kanlı eylemlerini Şam eteklerinden Irak sınırına uzanan bölgede yer alan Badia Çölünde gerçekleştirdi. Ocak ayında yayınlanan Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre örgüt, Badia Çölünü lojistik merkez olarak kullanıyor.

Gözlemevi raporunda, IŞİD'in hakimiyetinin kırıldığı 2019'dan beri militanlarının neredeyse hemen her gün bir saldırı gerçekleştirdiği tespiti yer aldı. Başta Rus hava saldırıları olmak üzere örgüte yönelik operasyonlar sonucu aynı dönemde 2 binden fazla IŞİD savaşçısı öldü.

BM, Irak ve Suriye'de toplam 3 ila 5 bin IŞİD militanı olduğunu tahmin ediyor.

Mart 2011'de, Şam rejiminin muhalif göstericilere sert müdahalesiyle patlak veren Suriye iç savaşında yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Ülke topraklarının büyük kısmında yönetim ve güvenlik boşluğu oluşurken, bu durum silahlı örgütlere hareket alanı sağlıyor.

AFP / MUK,HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?