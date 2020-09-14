İş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding eski yönetim kurulu üyelerinden, Vehbi Koç'un kızı iş insanı Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti. Koç Holding Kıraç'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Koç Holding açıklamasında "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun" denildi.

Suna Kıraç uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Kıraç, sanayici İnan Kıraç'la evliydi.

Suna Kıraç'ın vefatı ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Suna Kıraç ile ilgili paylaşımda bulundu.

dha/SSB,TY