 İçki zamları | Sosyal fayda için mi? Yaşam tarzına müdahale mi? | MULTİMEDYA | DW | 13.01.2022

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MULTİMEDYA

İçki zamları | Sosyal fayda için mi? Yaşam tarzına müdahale mi?

Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 47,4 artırılması ile içki fiyatlarına yüzde 43 zam geldi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün aktardıklarına göre 2010’da bir litre rakıda 51.48 lira olan ÖTV tutarı, 3 Ocak 2022 tarihinde 481,98 liraya çıktı. Böylece son 12 yılda vergi artış oranı yüzde 836,3 oldu. Peki içki zamları sosyal fayda için mi yapılıyor? Yoksa yaşam tarzına bir müdahale mi?

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