İçki yasağı - Var desen yok, yok desen var

Memleketçe tek bir kişinin yorumuyla uygulamaya sokulan, bahanesi de korona olan kısmi bir içki yasağıyla karşı karşıyayız. Düpedüz fırsatçılık kokan bu yasağı devreye sokup uygulayan, görünüşe göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 17 günlük tam kapanmayla ilgili önlemleri açıklarken Tekel bayileriyle ilgili bir soru üzerine, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" dedi.

Bendevi Palandöken

Bu çok garip bir durumdu çünkü kayıt üzerinde, kararda herhangi bir içki satış yasağı öngörülmüyordu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de durumu özetle "Yasak yok" diye yorumlayınca Tekel bayileri de yasağın ilk günü dükkanlarını açmaya başladı.

Telefonda konuştuğum Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Bizim yaptığımız sivil itaatsizlik değil. Sabahtan beri Tekel bayisi arkadaşlardan mesaj yağıyor. Yüzlerce mesaj geldi sabahtan beri. Açılan dükkan olursa polisler gidip kapattırıyor ve tutanak hazırlıyorlar. Genelgede yer almayan bir yasağı uyguluyorlar" diyor.

Bayilere verilen yazıda tam olarak şu ifade yer alıyor: "Cumhurbaşkanımızın yaptığı basın açıklaması sonrasında sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan 'Alkol Satışı Yasağı Tam Kapanma Sürecinde Alkollü İçki Satışı' yapılmayacağı bildirilmiştir". Kim tarafından bildirilmiştir? İşte ona dair bir şey yazmıyor. Halk havaya yazılan, elle tutamayacağınız, gözle göremeyeceğiniz bir yasakla karşı karşıya. Özgür Aybaş, "Cumhurbaşkanının açıklamasına atıfta bulunarak şifahen ilan edilip ferman gibi sunulan bu yasakla kimseye idari para cezası kesilemez" diyor. Kesilecek tüm cezalara da itiraz edeceklerini söylüyor.

Özgür Aybaş

Peki bayilere verilecek cezalar ne kadar olabilir? Tarife niyete göre değişebiliyor; meblağ sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası olan 3 bin 150 TL’den başlayıp yasaklı saatte içki satışı yapmaya kesilen 320 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

Rekabet kurallarını dikkate alan da yok. Açık olan zincir marketler herhangi bir yasak olmadığı için içki satışı da yapabiliyorlar. Aybaş’tan öğrendiğime göre, "henüz içki satılabilirken alalım" diyenler zincir marketlere yılbaşı cirosu yaptırmışlar. Peki Tekel Bayileri neden kapalı? Platform Başkanı Aybaş’a göre, iktidar alkolü seküler yaşam tarzına müdahale için bir enstrüman olarak kullanıyor.

İçki toptan yasaklanır mı?

Erdoğan’ın, elinden gelse içkiyi de sigarayı da yasaklayabileceğini herkes biliyor. Ne var ki buradan sağlanan gelire iktidarın eli mahkûm. Alkollü içki satışından son iki yıl içinde toplanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ne kadar biliyor musunuz? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın verdiği rakamlara göre, 2019 yılında 14.7 milyar, 2020 yılında ise 16.5 milyar lira. Bu miktarlar içişleri bakanlığı dahil olmak üzere bazı bakanlıkların bütçesinin de üzerinde.

Dolayısıyla ekonomide bu sıkıntılar yaşanırken, toptan bir alkol yasağı uygulamak yerine, oradan buradan kısıtlamalar devreye sokuyor. Satışlardaki düşüşü de, 2021 başında yaptığı gibi, yüzde 17.07 oranında artırdığı ÖTV ile dengeleme yoluna gidiyor.

Banu Güven

Bu arada yetişkin bireyler olarak sorumlu şekilde alkollü içecek tüketmek isteyenlerin alanı gittikçe daralıyor. Alkollü içeceklerin belediye tesislerinden, üniversite kampüslerindeki lokantalardan ve konuk evlerinden, müzik festivallerinden ve THY’nin iç hatlar uçuşlarında tümden, dış hatlarda kısmen kaldırılmasının ardından salgın da gelince bu alan iyice daraldı. Bu gidişle daha da daralacak.

Demokrat Parti’nin genel başkanıyken "AKP'den hesap sormazsam namerdim!" diye bağıran, bugün ise "Hayatımın sonuna kadar size sadık kalacağım" diyerek Erdoğan’a bağlılık yemini eden Süleyman Soylu bu görevi üstlenmiş görünüyor. Zamanında yurt dışı gezilerde yaptığı minibar harcamalarını partisine fatura ettiği ortaya çıkan Soylu’nun siyaseten kat ettiği mesafe akıl alır gibi değil hakikaten.

Banu Güven

© Deutsche Welle Türkçe