 İçişleri: Bingöl′deki bombalı saldırıda iki işçi şehit oldu | Türkiye | DW | 02.10.2021

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Türkiye

İçişleri: Bingöl'deki bombalı saldırıda iki işçi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı Bingöl’ün Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında yoldaki patlayıcının patlatılması sonucu iki işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttu.

ARŞİV

ARŞİV

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu iki işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, saldırının PKK mensuplarınca düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

DHA,DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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