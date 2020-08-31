 İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan ihraç edildi | TÜRKİYE | DW | 31.08.2020

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TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan ihraç edildi

18 yaşındaki İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’ın Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiği açıklandı.

Musa Orhan

Musa Orhan

18 yaşındaki İpek Er'in intiharının ardından Er'e "nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada tahliye kararına yoğun tepkiler devam ederken İçişleri Bakanlığı, Orhan'ın Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir" denildi.

Sosyal medyada ihraç kararına yönelik olarak #MusaOrhanTutuklansın etiketi ile yapılan paylaşımlarda ihraç kararı yetersiz bulunarak Orhan'ın tutuklanması talep edildi.

 

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siirt Barosu tahliye kararına itiraz etmiş, ancak mahkeme kararın kesinleşmesi nedeniyle itirazın reddine karar vermişti. Orhan'ın ilk duruşması 16 Ekim'de yapılacak.

DW,DHA / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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18 yaşındaki İpek Er'in intiharının ardından "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi.  

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