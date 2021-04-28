İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya ilişkin yeni soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmayla ilgili en çok sorulan sorulara yenilerini ekledi.

Bakanlık, kurumlar vergisi ödemeleri için vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınıp tanınmayacağı sorusuna, "Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır" yanıtını verdi.

Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için izin almak gerekli midir? sorusuna ise şu yanıt verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir."

Bakanlık sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süre içerisinde avukatların faaliyetlerini nasıl yürütecekleri sorusuna verdiği yanıtta da, bakanlık genelgesinin ekinde yer alan "Muafiyet Yerler ve Kişiler” Listesinin 33 üncü ve 34 üncü maddelerine atıfta bulundu. Açıklamada, "Yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabii değildir" ifadesine yer verildi.

Gazeteciler izin alacak mı?

İçişleri Bakanlığı, kapanma döneminde gazetecilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilip verilmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır."

Yük ve yolcu taşımacılığında görevli kişiler şoför, muavin ve hosteslerin şehirlerarası seyahat için izin almak zorunda olup olmadığı sorusuna verilen yanıtta, bu kişilerin yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıca Seyahat İzin Belgesi almalarına gerek bulunmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar "tam kapanma" uygulanacağını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelge ile kısıtlamaların nasıl uygulanacağını bildirmişti. Bakanlık, daha önce yayımladığı metin ile kısıtlamaların uygulanmasına ilişkin merak edilen sorulara yanıt vermişti.

DW / HT,ET

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