İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya ilişkin soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmayla ilgili en çok sorulan sorulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar "tam kapanma" uygulanacağını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelge ile kısıtlamaların nasıl uygulanacağını bildirmişti. Bakanlık, son yayımladığı metin ile kısıtlamaların uygulanmasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Şehirler arası seyahatler izne tabi

"Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirlerarası seyahat izni anlamına gelmekte midir?" sorusuna yanıt veren Bakanlık, tam kapanmanın uygulanacağı dönemde yapılacak her türlü şehirler arası seyahatin izne tabi tutulacağını vurguladı.

Kısıtlamanın uygulandığı zamana denk gelen seyahatlerin ancak zorunlu hallerde seyahat izin kurullarından izin alınması şartıyla yapılabileceği belirtildi. Bu doğrultuda, sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin de yapacakları şehirler arası seyahatleri de izne tabi olduğunun altı çizildi.

Tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar olan otobüs yolculukları için seyahat izin belgesinin istenilmeyeceği kaydedildi.

Yurt dışı seyahatlerde herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı, yurt dışı bağlantılı seyahatlerde de uçakla seyahat edecek yolcuların, yolculuklarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgesine gerek duyulmayacağına yer verildi.

Kısıtlama süresince, havalimanı, gar, liman, terminal gibi yerlerde bulunan iş yerlerinin, kendi sektörleri için belirlenen genel kurallara tabi olduğu kaydedildi. Bu kapsamda belirli koşullara ve sürelere tabi olarak açık olabilecek olan yeme-içme yeri, market gibi yerler, belirlenen süre ve koşullara uymak kaydıyla açık olabileceği, diğer iş yerlerinin ise kapalı olacağı belirtildi.

Komşu iller arası şehirler arası seyahat

Bakanlık seyahatler konusunda "İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirlerarası seyahat iznine tabi midir?" sorusuna da yanıt verdi. Kişilerin ikamet ettikleri vilayetler ile çalıştıkları vilayetin farklı olması durumunda, işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığının şehirler arası seyahat iznine tabi olmayacağı belirtildi. İşe gidiş ve gelişin düzenli olduğu İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu, İstanbul-Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak gibi iller örnek olarak verildi.

Tam kapanma döneminde yardım faaliyetleri

"Tam Kapanma Döneminde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir?" sorusuna ise Bakanlık "Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek" ifadesiyle yanıt verdi. Yardımlarla ilgili başvuruların valililik veya kaymakamlıklara yapılacağı ve şartları taşıdığı belirlenen vakıf ve dernek görevlilerinin, başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı kaydedildi.

İleri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler de, bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.

SGK primlerinin ödenmesi

"Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?" sorusuna ise bakanlık, "30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır" şeklinde yanıt verdi.

Anneler Günü

İçişleri Bakanlığı, Anneler Günü'nde çiçekçilerin kısıtlamalardan muaf olacağını bildirdi. "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir" denildi. Ayrıca, çiçeklerin bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis yapabileceği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancıların ise randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu ve pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle beraber kısıtlamaya tabi olmaksızın il göç idaresi müdürlüğündeki randevusuna gidebileceği ifade edildi.



DHA/JD,HT

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