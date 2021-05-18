İçişleri Bakanlığı: 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Suriye açıklarında bir teknede 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, uluslararası sularda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın beraber gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamalar yaptı.

"Uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arz eden hareketleri anlık olarak izlenmiştir. Kısa sürede tekneye çıkılmış, dört şüpheli etkisiz hale getirilmiş, denize attıkları çuvallarda ise 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur" diyen Ersoy, 135 kişinin katıldığı operasyonda insansız hava araçlarının da kullanıldığını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Ersoy "Onur operasyonu" olarak adlandırılan operasyonun ardından, "Coğrafi konumumuz itibarıyla uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındayız. Avrupa'ya transfer edilen başta eroin olmak üzere Afyon türevleri kaçakçılığında, Avrupa'da üretilen ve Asya'ya sevkiyatı yapılan sentetik uyuşturucu, Güney Amerika'da üretilen ve Avrupa ile Asya'ya sevkiyatı yapılan kokain kaçakçılığında transit bir ülke konumundayız ve aynı zamanda hedef ülke konumundayız" dedi. Ersoy, yluslararası iş birlikleriyle uyuşturucu ile mücadeleye tititzlik ile devam edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, kişisel Twitter hesabından operasyonun detaylarını içeren bir paylaşımda bulundu:

DW,dpa / AI,ET

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