İçişleri Bakanlığı: Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bu gece Türkiye'ye getirilecek

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Tosuncuk" lakaplı "Çiftlik Bank" kurucusu Mehmet Aydın'ın bu gece TSİ 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Çataklı, 77 bini aşkın kişiyi milyonlarca lira dolandırıp yurt dışına kaçan ve geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın Sao Paulo kentinde teslim olan, kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla anılan "Çiftlik Bank" kurucusu Mehmet Aydın’la ilgili bilgi verdi.

Çataklı, "Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse İçişleri Bakanlığımız hemen karşı muhataplarıyla irtibata geçtiler, bağlantılar kurdular. Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar ve bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de kendisiyle ilgili gerekli yasal işlemler ülkemizde gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edildi. Brezilya'dan bu sabah Türkiye saatiyle 09.40'ta havalanan THY'ye ait uçakla getirilen Aydın, akşam 22.30 sularında İstanbul'da olacak. Uçaktan indiğinde gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesinde yapılacak. Aydın daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığına gönderilecek.

Ne olmuştu?

Kurucusu olduğu "Çiftlik Bank" üzerinden binlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, iki gün önceBrezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.



Kurduğu "Çiftlik Bank" ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Aydın, dün yayınladığı video ile Türk yargısına teslim olacağını duyurmuştu.

Aydın, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi 'Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" demişti.



Mehmet Aydın, Interpol'ün "en çok arananlar" listesindeydi. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, "elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma", "kooperatif kurarak insanları aldatma", "suçunu finans etmek için organizasyon kurma", "taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama" ve "vergi yasası ihlali" suçlamasıyla aranıyordu.

DW /AI, BK, BÖ

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