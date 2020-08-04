 İçişleri Bakanı Soylu: ″Sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil″ | TÜRKİYE | DW | 06.08.2020

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TÜRKİYE

İçişleri Bakanı Soylu: "Sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını ve COVID-19'a karşı alınan tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Süleyman Soylu

Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili, "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de değil" dedi.

Ankara'nın Akdere semtinde yapılan koronavirüs denetimlerine katılan İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada "Pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, düğünlerde, toplu yaşam merkezlerinde dikkat etmeliyiz. Bu sadece bir devlet sorumluluğu değildir. Bu her bir bireyin sorumluluğudur. Bu konuda hep beraber çalışıyoruz.. Bugün burada yaklaşık 250 bin kişi denetime çıkmış durumda. Devlet olarak biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama vatandaşlarımızla birlikte bunu başarmalıyız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Soylu, evlerden çıkılmayan günlere geri dönmenin ülke açısından büyük sorun teşkil ettiğini, maske ve hijyen kırallarına uymanın gerekliliğini belirtti. Soylu, tatile gidenlere seslendi: "Tatilinizi geçiriyorsunuz, bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sadece bugünü tasarlamayalım, tatil sonrasında da döneceğimiz şehirlerde karşı karşıya bırakacağımız durumu da tasarlayalım."

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yönetilen sorulara ise: "Sağlık bakanı her gün rakamları paylaşıyor. Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de değil. Bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz" şeklinde cevap verdi.

"Sorumluluk almaya davet ediyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada vatandaşların sorumlu davranması ve tedbirleri elden bırakmaması gerektiğine vurgu yaptı. Koca "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli" dedi.

DW / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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