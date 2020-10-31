 İçişleri Bakanı Soylu Covid-19′a yakalandı | TÜRKİYE | DW | 31.10.2020

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TÜRKİYE

İçişleri Bakanı Soylu Covid-19'a yakalandı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakan ve ailesi hastanede tedavi görüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Twitter'den yaptığı açıklamada Soylu, "pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenabi Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Odatv'nin verdiği bir haberde İçişleri Bakanı Soylu dışında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olduğu iddia edildi. Kalın'dan ise konuya ilişkin açıklama gelmedi.

 

Alman bakan Spahn da görevine dönüyor

Almanya'da da kabinede ilk olarak Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüse yakalanmıştı. Hafif semptom gösteren Spahn evinde kendini izolasyana almış, "sistem için elzem" kabul edilen diğer hükümet üyelerinin yakın temas ve bulaşma riski olmadığından topluca karantinaya alınmamasına karar verilmişti. Sağlık Bakanı Spahn, kendisini çok iyi hisettiğini duyurmuş, bakanlık görevini21 Ekim'den beri  evinden yürütmüştü. Sağlık Bakanı Spahn, pazartesinden itibaren görevine yeniden bakanlıkta devam edeceğini duyurdu.

Anka,DW/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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