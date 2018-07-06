 İçişleri Bakanı Seehofer Almanyalı Osmanlıları yasakladı | ALMANYA | DW | 10.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

İçişleri Bakanı Seehofer Almanyalı Osmanlıları yasakladı

Almanya İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla gündeme gelen Almanyalı Osmanlılar derneğinin yasaklandığını açıkladı. Almanyalı Osmanlıların bireyler ve kamu açısından “ağır tehdit” oluşturduğu ifade edildi.

Osmanen Germania (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in organize suçlarla gündeme gelen çete benzeri bir yapılanmaya sahip "Almanyalı Osmanlılar" (Osmanen Germania) derneğinin ve bağlı bütün grupların "her türlü faaliyetini” yasakladığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamada, "Almanyalı Osmanlılar" derneğinin insanların canı, malı, özgürlüğü ile genel olarak kamu güvenliği için "ağır tehdit” oluşturduğu ifade edildi. Almanya'daki dernekler yasasına dayandırılan yasak kararında, Almanyalı Osmanlılar derneğinin amacı ve faaliyetlerinin ceza yasalarını ihlal ettiği kaydedildi.

Dört eyalette aramalar yapıldı

Bakanlığın açıklamasında, Almanyalı Osmanlılar derneğinin üyelerine yönelik olarak bugün Rheinland-Pfalz, Baden-Würrtemberg, Bavyera ve Hessen eyaletlerinde aramalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Almanyalı Osmanlıların Almanya'nın çeşitli bölgelerinde toplam 16 kentte örgütlendiği hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Almanyalı Osmanlılara yönelik Mart ayında yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak derneğin yasaklandığı işaret edildi. Derneğin yapısı ve yönetimi ile Almanyalı Osmanlılara bağlı gruplarla birlikte yarattığı etki konusunda ayrıntılı bilgi elde edilmek amacıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, federal ve eyaletler düzeyinde organize suçlar ve çete benzeri gruplarla kararlı bir şekilde mücadele edildiğini belirterek, Almanyalı Osmanlılar derneğinin "ağır suçlar işlediğini” dile getirdi. Seehofer, "Kim hukuk devletini reddederse, bizden hoşgörü bekleyemez” ifadesini kullandı.

300 üyesi olduğu tahmin ediliyor

Polis yetkilerinin tahminlerine göre, Türk milliyetçiliği yönünde bir çizgi izleyen Almanyalı Osmanlıların en az 300 üyesi bulunuyor. Mart ayından bu yana Almanyalı Osmanlılara üye olduğu tahmin edilen sekiz kişi Stuttgart'ta açılan davada yargılanıyor. Söz konusu Almanyalı Osmanlılar üyeleri, cinayete teşebbüs, şantaj, uyuşturucu ticareti yapmak, fuhuşa zorlamak ve özgürlüğü kısıtlamakla suçlanıyorlar.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı da, Almanyalı Osmanlıları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın çevrelerle bağlantısı olduğunu iddia etmişti.

dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanyalı Osmanlılar hakim karşısına çıktı

"Almanyalı Osmanlılar" olarak bilinen çete üyelerinin yargılanmasına başlandı. Stuttgart'ta görülen dava öncesinde "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yüksek güvenlik önlemleri alındı. (26.03.2018)  

Almanyalı Osmanlılar grubuna polis baskını

Almanya'nın üç eyaletinde Almanyalı Osmanlılar adlı Türk Rock grubunun toplanma yerlerine emniyet güçleri baskınlar düzenledi. Grubun daha önce AKP ile bağlantısı olduğu iddiaları gündeme gelmişti. (13.03.2018)  

KRV: Türk makamlar Almanyalı Osmanlıları destekliyor

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanyalı Osmanlılar çetesi ile Türk makamları arasında bağlantı olduğu belirtildi. (05.01.2018)  

Alman siyasiler rahatsız: İddialar titizlikle araştırılmalı

Alman siyasiler Almanyalı Osmanlıların Türk siyasetçilerle bağlantısı olduğu iddialarının titizlikle araştırılması gerektiğini vurguladı. CSU’lu milletvekili Mayer'e göre iddialar çok ciddi. (21.12.2017)  

Almanyalı Osmanlılar çetesinin yurt dışı bağlantısı soruşturuluyor

AKP'li vekilin para verdiği iddia edilen Almanyalı Osmanlılar çetesinin olası yurt dışı bağlantısına dair soruşturma açıldı. FDP'li Rülke, "Erdoğan'ın Almanya'da paramiliter birlik kurduğu izlenimini taşıdığını" söyledi. (14.12.2017)  

Benzer içerik

Verhältnis Deutschland Türkei

Merkel'in Türkiye ile 'yapıcı diyalog' arayışı 06.07.2018

Berlin diplomasi kulislerinde Türkiye-Almanya ilişkilerinde "al-ver diplomasisinin" ağırlık kazanacağı, Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'yi" inşa etme sürecindeki hamlelerinin de ilişkilerin geleceğini belirleyeceği konuşuluyor.

Türkei Gerhard Schröder und Erdogan nach Amtseid

Beştepe'deki törende Almanya'yı Schröder temsil etti 09.07.2018

Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenen törende Alman hükümetini eski başbakanlardan Gerhard Schröder temsil etti.

Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan bugün yemin edecek 09.07.2018

24 Haziran’da cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM’de yemin ederek görevine başlayacak. Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçilecek.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Osmanen Germania (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

İçişleri Bakanı Seehofer Almanyalı Osmanlıları yasakladı

Almanya İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla gündeme gelen Almanyalı Osmanlılar derneğinin yasaklandığını açıkladı. Almanyalı Osmanlıların bireyler ve kamu açısından “ağır tehdit” oluşturduğu ifade edildi.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 