İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 71 yaşındaki politikacı 14 Nisan'da Biontech aşısının ilk dozunu olmuştu.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Steve Alter, Seehofer'in testinin Pazartesi günü pozitif çıktığını, şu an evde karantina altında bulunduğunu ve henüz hastalık semptomları göstermediğini açıkladı.
Seehofer geçen hafta Bakanlar Kurulu toplantısına katılmış, ayrıca Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Müch ile birlikte suç istatistikleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenlemişti. Seehofer'in virüsü nereden kaptığı henüz netlik kazanmadı.
Hristiyan Sosyal Birlik partili 71 yaşındaki politikacının 14 Nisan'da Biontech/Pfizer aşısının ilk dozunu yaptırdığı biliniyor. Seehofer 2002 yılında kalp kası iltihaplanması geçirmiş ve hayati tehlike atlatmıştı.
Geçen yıl Ekim ayında da Sağlık Bakanı Jens Spahn koronavirüse yakalanan ilk kabine üyesi olmuştu. Bakanlar Kurulu oturumlarında uygulanan hijyen ve mesafe kuralları nedeniyle diğer kabine üyelerinin karantinaya alınmasına gerek görülmemişti.
dpa/BK,CÖ
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Yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'da kişi başına ortalama 3 bin 121 euro birikim yapılırken, Almanya'da tasarruf miktarı ortalama 4 bin 671 euro olarak tespit edildi.
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede üçüncü koronavirüs dalgasının kırıldığını ancak buna rağmen önlemleri gevşetmek konusunda aceleci davranmamak gerektiğini dile getirdi.
Yapılan bir araştırma, Covid-19 geçirenlerin yüzde 60'ının, hastalığa yakalandıktan altı ay sonra bile en az bir semptomdan şikâyetçi olmaya devam ettiğini ortaya koydu.