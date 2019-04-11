İç istihbarat başkanı: IŞİD konusunda tehlike geçmedi

İç istihbarattan sorumlu Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Başkanı Thomas Haldengang Welt am Sonntag'a verdiği özel demeçte, terörle mücadele alanında güncel durum hakkında bilgi verdi. Suriye ve Kuzey Irak'taki IŞİD destekçilerinin geri dönmelerinin Almanya'da güvenlik konusundaki riskleri artırdığı uyarısında bulunan istihbaratçı, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından, "İslamcı-terörist potansiyeline sahip" olanların sayısının 2018'de 300 artarak 2 bin 240'e yükseldiğini belirtti. Haldenwang, "Bunlara ek olarak bir de Suriye ve Kuzey Irak'ta IŞİD taraftarı olup da Almanya'ya dönenler var" dedi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu kişileri 24 saat gözetleyebilmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Haldenwang, "Kişi başına yaklaşık 40 memur gerekiyor. Bu nedenle en tehlikeli gördüklerimize yoğunlaşıyoruz" dedi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı IŞİD'in askeri yenilgisinin hafife alınmaması uyarısında bulundu. IŞİD tehlikesinin geçmediğini belirten Haldenwang, "Almanya'da her an bir saldırı düzenlenebileceğini hesaba katmak zorundayız" dedi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, Avrupa'ya bakıldığında, "IŞİD'in saldırı düzenlenmesine teşvik eden ve taraftarlarını saldırı düzenlemeye yönlendirebilen sanal bir siber halifelik anlamında hâlâ varolduğunu" ifade etti.

Dönen IŞİD'lilerin çocukları

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Almanya ya da Avrupa'ya dönen IŞİD'lilerin çocukları olduğunu hatırlatarak, "Kendimize şu soruyu soruyoruz: Burada yeni bir terörist nesil mi oluşuyor" dedi. Cihadçıların çocuklarının IŞİD şiddetini yaşamak zorunda olduğunu ve öldürülen babalarının "kahraman" olduğuna inandığını belirten Haldenwang, geçen yıllarda düzenlenen saldırı girişimlerinin çocuk ve gençlerin çok erken yaşlarda intihar saldırganı olabildiğini gösterdiğini söyledi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Almanya'ya dönen IŞİD'lilerin çocuklarının bazı durumlarda gözetlenmesi gerektiğini, bunun için yasal değişiklik yapılması gerektiğini söyleyerek, "Onlara ait bilgileri, verileri alabilirsek, o zaman örneğin gençlik dairelerine bu bilgileri iletebiliriz. Bu çocukların kendileri kurban ve istismar edilebilirler" dedi.

Haldenwang söyleşisinde iletişime hizmet eden bazı aplikasyonları izleyebilmeleri gerektiğini savunarak, klasik telefon dinlemeleri yerine asıl istihbaratın ulaşamadığı sohbet (chat) yazışmalarının önemli olduğunu ifade etti. Radikaller ve teröristlerin dikkat çekmeksizin nasıl iletişim kurabileceklerini çok iyi bildiğini söyleyen Haldenwang, "Günümüzde WhatsApp, Facebook üzerinden iletişim kuruyorlar ya da internetteki video oyunlarında sohbet ediyorlar" diye konuştu.

Almanya'da aşırı sağ tehlikesi

Açıklamalarında Almanya'da aşırı sağ tehlikesine de değinen Haldenwang, "Geçen yıllarda yaşananlar aşırı sağa daha fazla dikkat etmek zorunda olduğumuzu gösterdi" dedi ve Chemnitz'deki protestoları hatırlattı. Haldenwang Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın farklı aşırı sağcı grupların yoğun bir ağ kurduğunu gözlemlediğini belirterek, "Aşırı sağcı çevrelerle protestocu vatandaşlar arasındaki sınır giderek daha belirsizleşiyor" dedi.

Video izle 01:55 Paylaş Almanya'daki Selefilerin çoğu IŞİD'e destek veriyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/37CCx Almanya'daki Selefilerin çoğu IŞİD'e destek veriyor

dpa, AFP / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe