Husiler BM'yi Yemen'e bozulmuş gıda göndermekle suçladı

Uzun süredir insani felaketin yaşandığı Yemen'de yardımlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Husiler BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yardımlar konusunda suistimal yapıldığı yönündeki suçlamalarını geri çevirdi.

Husilerin Devrim Komitesi Başkanı Muhammed El Husi Yemen haber ajansı Saba'ya yaptığı açıklamada, Gıda Programı'nın kendilerine yönelik suçlamalarını "asılsız" diye nitelendirirken, kuruluşu Yemen'e "bozulmuş gıda göndermekle" suçladı.

El Husi, Gıda Programı'nın bunu yaparak varolan standartları ve düzenlemeleri ihlal ettiğini iddia etti. Husi bu konuda bağımsız bir soruşturma yapılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Muhammed El Husi, Gıda Programı'nın çalışmalarının politize edildiğini iddia ederek, bağımsız olmadığını, ABD ve İngiltere tarafından yönlendirildiğini savundu.

Video izle 01:58 Şimdi canlı 01:58 dk Paylaş Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3Aqzl Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor

BM Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada Husiler'in kontrolündeki başkent Sana ve ülkenin diğer bölgelerinde insani yardımların "suistimal edildiği" belirtilerek buna son verilmesi istenmişti.

Açıklamada Sana'da BM'nin gönderdiği insani yardımların satışa çıkarıldığı ya da yardımların dağıtılacağı isim listelerinin manipüle edildiği kaydedilmişti. WFP Direktörü David Beasley, "Bu, aç insanların ağzından yiyecek çalmak anlamına geliyor. Yemen'de çocukların yeterli yiyecekleri olmadığı için öldüğü bir zamanda bu, hakların açıkça ihlalidir. Bu suç, derhal sona ermeli" diye konuşmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Yemen'de 2015 yılından bu yana 10 bin kişi hayatını kaybetti. BM Yemen'de düyanın en kötü insani felaketinin yaşandığına dikkat çekerek, 20 milyondan fazla insanın akıbetinin insani yardımlara bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon üç yıldır Yemen'de Husi isyancılara yönelik operasyonlar düzenliyor.

AFP / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe