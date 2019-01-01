 Husiler BM′yi Yemen′e bozulmuş gıda göndermekle suçladı | DÜNYA | DW | 02.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Husiler BM'yi Yemen'e bozulmuş gıda göndermekle suçladı

Yemen'de Husiler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yardımların yerine ulaştırılmadığı, suistimal edildiği yönündeki suçlamalarını geri çevirdi ve bozulmuş gıda gönderildiğini öne sürdü.

Jemen | Lebensmittelausgabe (Getty Images/AFP/E. Ahmed)

Uzun süredir insani felaketin yaşandığı Yemen'de yardımlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Husiler BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yardımlar konusunda suistimal yapıldığı yönündeki suçlamalarını geri çevirdi.

Husilerin Devrim Komitesi Başkanı Muhammed El Husi Yemen haber ajansı Saba'ya yaptığı açıklamada, Gıda Programı'nın kendilerine yönelik suçlamalarını "asılsız" diye nitelendirirken, kuruluşu Yemen'e "bozulmuş gıda göndermekle" suçladı.

El Husi, Gıda Programı'nın bunu yaparak varolan standartları ve düzenlemeleri ihlal ettiğini iddia etti. Husi bu konuda bağımsız bir soruşturma yapılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi. Muhammed El Husi, Gıda Programı'nın çalışmalarının politize edildiğini iddia ederek, bağımsız olmadığını, ABD ve İngiltere tarafından yönlendirildiğini savundu. 

Video izle 01:58
Şimdi canlı
01:58 dk

Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor

BM Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada Husiler'in kontrolündeki başkent Sana ve ülkenin diğer bölgelerinde insani yardımların "suistimal edildiği" belirtilerek buna son verilmesi istenmişti.

Açıklamada Sana'da BM'nin gönderdiği insani yardımların satışa çıkarıldığı ya da yardımların dağıtılacağı isim listelerinin manipüle edildiği kaydedilmişti. WFP Direktörü David Beasley, "Bu, aç insanların ağzından yiyecek çalmak anlamına geliyor. Yemen'de çocukların yeterli yiyecekleri olmadığı için öldüğü bir zamanda bu, hakların açıkça ihlalidir. Bu suç, derhal sona ermeli" diye konuşmuştu. 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Yemen'de 2015 yılından bu yana 10 bin kişi hayatını kaybetti. BM Yemen'de düyanın en kötü insani felaketinin yaşandığına dikkat çekerek, 20 milyondan fazla insanın akıbetinin insani yardımlara bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon üç yıldır Yemen'de Husi isyancılara yönelik operasyonlar düzenliyor.

AFP / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yemen: "Çocukların hayatı pamuk ipliğine bağlı"

BM'nin günümüzün en büyük insani felaketinin yaşandığını belirttiği Yemen'de yedi milyon çocuk yeterli beslenemiyor. Açlık, önlenebilir hastalıklar ve enfeksiyon nedeniyle her on dakikada bir çocuk ölüyor. (12.12.2018)  

BM gözlemci misyonu Yemen'de

İç savaşın devam ettiği Yemen'in Hudeyde kenti ve stratejik limanında sağlanan ateşkesi gözlemlemek üzere görevlendirilen BM heyeti ülkeye Aden’den giriş yaptı. Heyet, Sana'dan sonra Hudeyde'ye geçecek. (22.12.2018)  

Hudeyde'de ateşkes yürürlüğe girdi

Yemen hükümetiyle Husiler liman kenti Hudeyde'de ateşkes için anlaştılar. Ateşkese uyulup uyulmadığına dair çelişkili haberler geliyor. (18.12.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor  

Benzer içerik

Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor 01.01.2019

Dünyanın en büyük insani felaketinin yaşandığı Yemen’de yardımların çatışan taraflar nedeniyle açlıkla savaşanlara ulaşmadığı belirtiliyor. AP'nin haberine göre taraflar bu gıda yatrdımlarını kendi taraftarlarına veriyor ya da satıp gelir elde ediyor.

Yemen Sanaa - Menschenmengen bei Essensausgabe

Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor 01.01.2019

Büyük bir insani felaketin yaşandığı Yemen’de yardımların çatışan taraflar nedeniyle açlıkla savaşanlara ulaşmadığı bildiriliyor. Tarafların yardımları kendi aralarında paylaştığı ve satıp gelir elde ettiği belirtiliyor.

Jemen Kind Unterernährung

Yemen: "Çocukların hayatı pamuk ipliğine bağlı" 12.12.2018

BM'nin günümüzün en büyük insani felaketinin yaşandığını belirttiği Yemen'de yedi milyon çocuk yeterli beslenemiyor. Açlık, önlenebilir hastalıklar ve enfeksiyon nedeniyle her on dakikada bir çocuk ölüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Brezilya'da Bolsonaro dönemi: Sol ideolojiyle mücadele başlıyor

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro göreve başladı. Bolsonaro, yolsuzluk ve sol ideolojiyle mücadele edeceğini duyurdu ve "iyi vatandaşların" korunması için silaha erişimin kolaylaşacağını belirtti.  

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  